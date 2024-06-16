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Saúde

Aprenda 3 chás para ajuda a prevenir doenças no inverno

Veja receitas que podem auxiliar na defesa do organismo na época do ano com temperaturas mais baixas

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 18:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jun 2024 às 18:00
Imagem Edicase Brasil
Chá de echinacea com gengibre e limão Crédito: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock
Durante o inverno, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias são particularmente comuns devido às temperaturas mais baixas. O ar seco típico dessa estação resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, o que facilita a transmissão de patógenos de uma pessoa para outra.
O farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard) afirma que algumas ervas podem ajudar a prevenir gripes e doenças respiratórias que podem aparecer com a mudança brusca de temperatura. “Algumas ervas são conhecidas por ajudar a fortalecer as defesas do corpo e prevenir doenças comuns associadas a essas mudanças climáticas”, diz.
A seguir, o profissional ensina como preparar em casa alguns chás para ajudar a prevenir doenças típicas desta época do ano. Confira!

Chá de echinacea com gengibre e limão

A echinacea ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto o gengibre é rico em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de folhas de echinacea
  • 1 colher de chá de gengibre fresco picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

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Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione a echinacea e o gengibre e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Chá de sabugueiro com hortelã Crédito: unpict | Shutterstock

Chá de sabugueiro com hortelã

O sabugueiro tem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. A hortelã, por sua vez, possui propriedades antivirais e ajuda a aliviar sintomas respiratórios.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores de sabugueiro
  • 1 colher de chá de folhas de hortelã
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as flores de sabugueiro e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã , tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de alho com limão e mel

O alho tem ações antibacterianas, antivirais e imunomoduladoras.

Ingredientes

  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione o alho e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

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