AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Andrea Santa Rosa fala sobre os erros na alimentação e o estilo de vida saudável
Entrevista

Andrea Santa Rosa fala sobre os erros na alimentação e o estilo de vida saudável

A nutricionista, esposa de Márcio Garcia, fala sobre os perigos de comer rápido demais e os principais erros que cometemos na alimentação

Publicado em 11 de Novembro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 nov 2025 às 09:01
Andrea Santa Rosa, nutricionista
Andrea Santa Rosa trabalha os pilares da saúde intestinal, da limpeza do fígado e dos antioxidantes Crédito: Guilherme Sillva
Na casa da nutricionista Andrea Santa Rosa, não há biscoitos recheados. Casada com o ator e apresentador Márcio Garcia, e mãe de quatro filhos, ela relata que a família aprendeu desde cedo a desenvolver uma boa relação com a comida. "Não adianta proibir, tem que explicar os benefícios dos alimentos", afirma. Por isso, as crianças têm permissão para comer doce, pizza ou hambúrguer ocasionalmente. Já a alimentação do marido é controlada por ela, que zela pelo equilíbrio saudável. "Ele é guloso. Coloco o tempo todo na linha, fico lembrando, porque ele gosta de comer", diz, bem-humorada.
O SE CUIDA conversou com a nutricionista em São Paulo, na última semana, em um encontro promovido pela farmacêutica Apsen. Na ocasião, foi lançado o Adequa, um suplemento alimentar que tem como base a Opuntia ficus-indica — espécie de planta cactácea popularmente conhecida como figo-da-índia.
O produto foi desenvolvido para pessoas fisicamente ativas, visando auxiliar na recuperação energética e favorecer o desempenho físico. O suplemento contribui tanto para a manutenção do rendimento entre os treinos quanto para a recuperação pós-exercício. Além disso, sua formulação é um auxílio no aumento da capacidade antioxidante do organismo, o que favorece o equilíbrio geral e reduz o estresse oxidativo.

Veja Também

Água com limão: o que acontece com o corpo se você bebe diariamente

"O Opuntia ficus-indica é um fitoterápico originário do México. Trata-se de um cacto cujas partes — tanto o cladódio (caule) quanto os frutos — possuem propriedades que melhoram a recuperação muscular. Ele aumenta a sensibilidade à insulina, permitindo que mais glicose seja transportada para os músculos. Com isso, aumentamos os estoques de glicogênio muscular, o que é fundamental para prevenir lesões, combater a fadiga e otimizar a recuperação", explica.
Andrea Santa Rosa, que já cuidou de famosas como Angélica e Juliana Paes, tem como proposta de trabalho os pilares da saúde intestinal, da limpeza do fígado e dos antioxidantes. Durante o bate-papo, ela falou sobre os perigos de comer rápido demais e os principais erros que cometemos na alimentação do dia a dia. Confira!
Na sua opinião, como que vai a saúde do brasileiro?
Nós tínhamos tudo para ter uma saúde incrível, porque o prato do brasileiro, o arroz com feijão, possui um perfil aminoácido maravilhoso e completo. Quando misturamos os dois, o valor proteico se equivale ao das proteínas de origem animal, como a carne vermelha. Infelizmente, porém, a indústria alimentícia introduz muitos industrializados e embutidos, e é aí que acabamos falhando um pouco. Temos que nos preocupar com o consumo excessivo de açúcar e de alimentos ultraprocessados, pois é isso que está acabando com a nossa saúde.
Quais são os perigos de comer rápido?
A comunicação do cérebro e o intestino demora um pouquinho, então para absorver esse alimento e esses nutrientes, para ativar os hormônios da saciedade, isto tem um tempo. Ao comer rápido, acaba que você come mais do que você deveria e sobrecarrega a função digestiva, porque os dentes não estão no estômago. No estômago a gente tem o ácido clorídrico, que vai ajudar no processo digestivo. Mas os dentes estão na boca. Então essa mastigação bem feita vai sobrecarregar menos o seu estômago e ele vai conseguir digerir melhor e absorver todos os nutrientes de uma forma mais eficaz. Se você mastigar e comer devagar, comerá menos no final, pois a saciedade chegará.
Quais são as diferenças do metabolismo feminino e masculino, e de que forma isso interfere na dieta?
O corpo do homem, além dos hormônios, a testosterona tem um impacto muito importante. Mas a massa muscular, a composição corporal também interfere. Então acaba que o metabolismo basal de um homem é muito maior que de uma mulher. Por conta da estrutura do corpo e da testosterona que faz o homem ganhar mais massa magra. O homem tem o metabolismo mais acelerado proporcionalmente falando.
E o homem consegue emagrecer mais rápido?
Mas por ele ter um metabolismo mais acelerado, ele também sente mais fome. Tudo é uma questão de ajuste do que você consome e do que você gasta de calorias. E fazendo esse ajuste bem feito, o que acontece é que a mulher, às vezes, no período da TPM, ela vai ter uma queda hormonal, que dá vontade de comer mais carboidrato, mais doce e isso é todo mês. E isso pode interferir de uma forma negativa de conseguir seguir o plano alimentar.
Quais são os seus alimentos anti-estresse favoritos?
A gente tem muitos chás, muitas ervas medicinais que ajudam bastante como camomila, galeriana, mulungu e passiflora, por exemplo. Isso ajuda bastante. Uma dieta com baixa ingesta de açúcar para você não gerar processos inflamatórios e isso pode repercutir de uma forma negativa no sistema nervoso central. Uma dieta de baixo índice glicêmico, respeitar as refeições, os horários e se controlar. A gente sabe que a cafeína, ela acaba gerando ali um estímulo maior. Não só isso, como também os energéticos, tudo que vai ali à base dos estimulantes, é bom evitar.
Quais são os principais erros que cometemos na alimentação no dia a dia?
É não se organizar. E isso não é nem para uma dieta, é para um estilo de vida... Eu vou no hortifruti ou no mercado toda semana e mais de uma vez. Porque eu gosto de fazer as compras, de comer os vegetais fresquinhos. Eu deixo meu filho na escola e já vou no mercado comprar as verdura e os legumes. A organização é a base do sucesso, porque se você está com fome, você vai comer o que tiver na sua frente. Outras dicas são não comprar besteiras, não comprar os alimentos ultraprocessados, os industrializados, os embutidos, além de maneirar no açúcar. É melhorar esses hábitos. 
A organização no dia a dia vai ajudar bastante para você conseguir seguir o seu plano alimentar
Andrea Santa Rosa - Nutricionista
E a falta de ingestão de água também é bastante frequente...
O cálculo é de 30 a 50 ml por quilo de peso. A água vai ajudar a levar nutrientes para os tecidos, vai ajudar no processo de detoxificação  (processo natural do corpo de eliminar substâncias tóxicas através de órgãos como fígado, rins e intestinos, utilizando urina, fezes e suor). Então, isso tudo vai diminuir os radicais livres, vai melhorar o pH sanguíneo e a produção de energia. Tudo melhora. 
E enfiar o pé na jaca nos finais de semana?
É um problema, porque imagina, durante a semana você faz direitinho e no final de semana você enfia o pé na jaca. Então você recupera tudo. Fica nesse efeito sanfona, que não é interessante. Porque a gente sabe que a gordura tem muito lixo metabólico, tem muita toxina. Então você vai tirando essa toxina conforme você vai emagrecendo, levando para circulação, e aí essa toxina ela pode se instalar nas articulações, nas glândulas da tireoide, no sistema nervoso e gerar problemas mais sérios, como uma doença autoimune ou uma disfunção tiroidiana. O ideal é que você mantenha aquele peso, não fique nesse efeito sanfona, e enfiar o pé na jaca no final de semana, vai acabar recuperando tudo aquilo que perdeu durante a semana, então você não vai nunca conseguir chegar no seu objetivo. Você pode até sair um pouco da sua dieta, mas não enfiar o pé na jaca.
Como que é a relação dos seus filhos com a alimentação?
Muito boa, porque lá em casa tem conversa. Não adianta proibir, tem que explicar. Mas nada é tão radical. Acho que se eles fazem a ingesta adequada de vitaminas, dos micronutrientes, e aí de vez em quando, eles comem um doce, pizza ou hambúrguer, isso não é  um problema. O problema é que esse hambúrguer tem que ser mais bem feito, não um junk food (alimentos geralmente ricos em calorias, gordura, sal e açúcar, mas com poucos nutrientes essenciais como fibras, vitaminas e minerais). Então não vou procurar esse hambúrguer no fast food. Eu vou procurar numa hamburgueria que use uma carne boa, um pão de qualidade, um queijo bacana. É isso que eu acho que é o equilíbrio.
E o Márcio Garcia te acompanha na dieta?
O Márcio ele é um pouco guloso. Eu coloco o tempo todo na linha, fico lembrando, porque ele gosta de comer. Então eu fico ali explicando, falando... Hoje a gente já serve um prato feito para ele não repetir, porque se deixar ele quer comer mais.
Como é a alimentação de vocês e como conseguiu trazer ele para esse estilo de vida?
É só não comprar besteira lá para casa. E quem faz a compra sou eu (risos). Não entra biscoito recheado de jeito nenhum, embutidos... Tem um açúcar, porque às vezes a gente faz um bolo para as crianças. Às vezes, até os funcionários, que eu não concordo, tomam café com açúcar. Mas enfim, lá em casa é muito comida saudável, comida de verdade. É um arroz, um feijão, uma batata, os legumes, uma salada, uma proteína de qualidade.
Qual é sua perdição quando assusta a comida?
Massas e pães, eu adoro. 
Que conselho você dá para manter uma alimentação saudável?
Você se organizar. Não vai ter como, a pessoa vai ter que ir no mercado, na feira ou no hortifruti, fazer as compras, pensar num cardápio. Se a pessoa mora sozinha e não tem quem cozinhe para ela, vai ter que fazer grandes quantidades e congelar. Se organizar, deixar a proteína descongelada e temperada, e pensar em coisas que sejam mais práticas. Sempre pensando na fibra, na proteína. Vamos sempre pensar em estratégias que sejam práticas e saudáveis.
*  O jornalista viajou a convite da farmacêutica Apsen

Veja Também

De alimentação a exercícios: veja 5 hábitos que fortalecem os ossos

Novo colírio oferece 10 horas de alívio para 'vista cansada' sem óculos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde Alimentação Saudável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lito Sousa
Lito Sousa: entenda a doença rara que causou a morte do influenciador
ES é vice-campeão brasileiro sub-18 de vôlei e sobe para a Divisão Especial
ES é vice-campeão brasileiro sub-18 de vôlei e sobe para a Divisão Especial
Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país
Perfis do Brasileirão e Copa do Brasil tiram naming rights de bets nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados