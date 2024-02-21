AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Adenomiose: entenda a doença que levou a cantora Gretchen a retirar o útero
Inchaço abdominal

Adenomiose: entenda a doença que levou a cantora Gretchen a retirar o útero

A adenomiose é uma doença ginecológica benigna que afeta cerca de 10% das mulheres

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2024 às 15:20
A cantora Gretchen
 Gretchen foi submetida a uma cirurgia para retirada do útero Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
A cantora Gretchen, 65 anos, foi submetida a uma cirurgia para retirada do útero, na última terça-feira (20). A artista sofre de uma doença chamada adenomiose e, por isso, precisou passar pelo procedimento.
A adenomiose é uma doença ginecológica benigna que afeta cerca de 10% das mulheres. O problema ocorre quando há uma presença anormal de tecidos endometriais na musculatura uterina, chamada miométrio. Gretchen contou em suas redes sociais que vinha sentindo muitas cólicas e inchaço abdominal, e como os tratamentos com medicamentos, hormônios e vitaminas não apresentaram o resultado desejado, foi indicada a cirurgia.
"Vou ficar um mês de repouso. Vou cortar sete camadas de pele. Minha barriga estava muito inchada. Sinto muita cólica e estou com o útero com 850 centímetros, o equivalente a uma gravidez de 20 semanas", contou a cantora ao Gshow.
A ginecologista e cirurgiã Thaissa Tinoco explicou que, mesmo sendo benigna, a adenomiose pode comprometer a qualidade de vida da mulher, em razão dos sintomas e desconfortos.
Entre os sintomas da adenomiose estão: cólica menstrual intensa, dor durante o ato sexual, aumento do fluxo menstrual, inchaço na barriga, dor ao evacuar ou prisão de ventre, além da dificuldade de engravidar.
“É muito importante que as mulheres se conscientizem sobre essa doença, que muitas vezes tem os seus sintomas ignorados e, portanto, acaba sendo considerada uma condição ‘normal’”, explicou a médica.
Thaissa Tinoco, ginecologista e cirurgiã
A ginecologista Thaissa Tinoco diz que  a adenomiose pode comprometer a qualidade de vida da mulher Crédito: Divulgação
"Se não for tratada corretamente, a adenomiose pode causar complicações, como hemorragias e abortos espontâneos. Além disso, essa condição pode dificultar a gestação"
Thaissa Tinoco - Ginecologista e cirurgiã
A adenomiose tem muitos sintomas em comum com a endometriose, outra doença ginecológica bastante recorrente entre as mulheres. Apesar das semelhanças, há diferença entre as duas condições. “No caso da endometriose, ocorre um crescimento do endométrio fora do útero, podendo até afetar outros órgãos da região pélvica. Já na adenomiose, esse crescimento anormal ocorre no interior do útero”, esclareceu Thaissa Tinoco.

Entenda como é o diagnóstico

O ginecologista André Vinícius esclarece que grande parte das vezes, a doença é diagnosticada por ultrassonografia. “Por esse exame, é possível identificar um miométrio irregular, ou que o útero está com o tamanho maior que o normal, pois a infiltração do tecido endometrial do miométrio pode aumentar o volume do útero”, comenta. A cantora Gretchen estava com o útero no tamanho de 850 centímetros, o que equivale a uma gestação de 20 semanas.
Segundo o médico, hoje o exame padrão ouro para identificar essa doença é a ressonância nuclear magnética da pelve, que tem um valor preditivo positivo muito alto, ou seja, ela tem alto índice de acerto.
O tratamento em pacientes sintomáticas consiste em fazer o controle dos sintomas. “Para pacientes que apresentam cólicas muito intensas, é possível ajustar medicamentos para o controle dessa cólica. Em pacientes com sangramento uterino normal, é possível fazer um bloqueio hormonal, que geralmente é o tratamento mais indicado para adenomiose. E como essa doença é localizada dentro do útero, o DIU medicado com levonorgestrel tem uma ação muito interessante, pois diminui as cólicas menstruais da paciente e diminui o fluxo também”, pontua Vinícius.
O médico complementa que é preciso ainda aliar o tratamento a um estilo de vida mais saudável, com a prática regular de atividade física, alimentação leve e equilibrada e o controle de estresse.

Em quais casos a cirurgia é indicada?

Existem casos em que a doença possui pontos focais, o que permite a realização de uma cirurgia para retirada desses pontos. Segundo o especialista, ela é ideal para pacientes que querem engravidar.
Já a histerectomia, isto é, a retirada completa do útero é um tratamento definitivo indicado para mulheres que já não desejam engravidar e que não conseguiram controlar a doença com a ajuda dos tratamentos convencionais. “Por ser uma doença localizada na camada muscular do útero, se retirar essa camada, não se tem mais o local para o tecido endometrial se instalar”, finaliza o especialista.

Veja Também

Covid em 2024: relembre as recomendações de isolamento e cuidados

Whey protein: 5 dicas para saber se o seu suplemento é falsificado

Saiba para que serve a touca de cetim usada por Pitel no BBB 24

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados