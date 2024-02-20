Saiba para que serve a touca de cetim usada por Pitel no BBB 24

Giovanna Pitel tem chamado atenção por andar dia e noite com uma touca de cetim Crédito: @pitelgiovanna

Entra ano, sai ano, o Big Brother Brasil lança moda, tendências e – por que não? – joga luz a alguns temas e assuntos de interesse geral. Entre os temas mais debatidos estão sempre os cuidados dos participantes com a pele e os cabelos. Este ano, em particular, a participante Giovanna Pitel tem chamado atenção por andar dia e noite com uma touca de cetim.

Mas, afinal, para que serve a touca e por que Pitel não tira ela da cabeça? Zica Assis, do Instituto Beleza Natural, explica sobre o acessório tão importante para a manutenção da beleza e da saúde dos fios com curvaturas.

Por que dormir de touca de cetim?

Ela protege os fios, sejam eles naturais, de laces ou tranças, contra o frizz, a umidade, o frio e até perda da modelagem. Contribui também para o cabelo amanhecer desembaraçado, sedoso e com menos frizz. Isso porque ela evita o atrito dos fios com a fronha do travesseiro enquanto você dorme. Além disso, deixa o cabelo mais hidratado porque o contato com a fronha de algodão resseca mais os fios do que o cetim ou a seda.

Por que os fios acordam com frizz ao dormir com outros tipos de fronha?

O frizz é resultado da busca excessiva do seu cabelo por água. O atrito deixa os fios ressecados e por isso o cabelo busca no ambiente o fator de hidratação que precisa para se manter saudável. Evitando o atrito, consequentemente, a touca de cetim consegue evitar também o ressecamento dos fios.

O atrito com a fronha de algodão pode propiciar a abertura das cutículas dos fios, o que favorece o ressecamento, opacidade e o embaraçamento do cabelo. O algodão suga a umidade dos fios, ajudando a deixá-los com frizz e ressecados. Fora isso, o atrito do cabelo com este tipo de tecido faz com que os fios, principalmente os cacheados e crespos, fiquem desalinhados.

Além de evitar o frizz, quais são os principais benefícios?

Ela ajuda a manter o cabelo mais forte, com menos quebra e não embaraça os fios. Quem tem o cabelo crespo ou cacheado com certeza já se deparou com alguns nós de fada, aqueles bem pequenos, mas que custam tempo e impacto no desembaraço. Esse tipo de nó também pode ser formado a partir do atrito entre a fibra capilar e o tecido durante a noite. Por isso, quando protegemos os fios com uma touca de cetim, até a quantidade de cabelos que caem no momento de pentear pode diminuir, já que estarão menos embaraçados.

Ela ajuda também na definição dos cachos. Como o tecido da touca é super liso e não estimula o espalhamento dos fios, eles permanecem alinhados e definidos por muito mais tempo. Além disso, o day after com a touca de cetim é um dos melhores: sem excesso de frizz, fibra capilar bem cuidada e com hidratação natural mantida, sem estímulo de nós e, lógico, sem nenhum atrito gerado.

Por que as crespas e cacheadas se beneficiam da touca?

Pessoas cacheadas, crespas e onduladas ou com cabelos finos acabam se beneficiando ainda mais devido à maior fragilidade e tendência ao embaraço e ao frizz persistente que esses tipos de fios já possuem. A touca de cetim ajuda a evitar essas situações, preservando a umidade, selando as cutículas e, consequentemente, propiciando cabelos mais soltos, com brilho e resistentes.

Ao acordar, qual o procedimento que deve ser feito?

Bastar retirar e, no máximo, borrifar um produto levinho para day after.

Onde comprar?

A touca de cetim pode ser encontrada em perfumarias e lojas especializadas para cabelos. Se quiser economizar, você pode substituir a touca por um lenço de seda – é só amarrar bem. A fronha de cetim pode ser encontrada facilmente em lojas online. Caso tenha dificuldade em encontrar, uma boa alternativa pode ser comprar o tecido e ter o serviço feito por uma costureira.

Zica Assis fala sobre o uso da touca de cetim Crédito: Divulgação/ Beleza Natural

"A cacheada ou crespa deve buscar um modelo que comporte todo o seu cabelo e, para ficar mais confortável, ainda deve sobrar um espacinho" Zica Assis - Empresária

Quais são os principais cuidados ao usar a touca?

Não pode ser usada com os cabelos úmidos. Não basta lavar e secar com o secador. O couro cabeludo é uma esponja e leva seis horas pra secar. Para usar a touca, é preciso secar o cabelo até seis horas antes de dormir.

Como fazer a manutenção da touca? Como e quantas vezes lavar, por exemplo?

Deve ser lavada semanalmente e secar sob luz intensa para matar todos os fungos e bactérias. O melhor é ter duas toucas e alternar. Enquanto uma está lavando e sendo esterilizada ao sol, usa a outra. Nunca guardar em local úmido e abafado, como o banheiro, por exemplo.

E fronha de cetim, tem o mesmo benefício?