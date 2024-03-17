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Saciedade

7 vitaminas caseiras para desintoxicar o organismo

Aprenda a preparar receitas simples para manter o corpo saudável

Publicado em 17 de Março de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 mar 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de banana, beterraba e aveia  Crédito: New África | Shutterstock

As vitaminas são conhecidas por fornecer nutrientes ao corpo e ajudarem a manter a saciedade. Além disso, elas também são perfeitas para desintoxicar o organismo. Isso porque elas podem ser preparadas com ingredientes que ajudam a eliminar toxinas do corpo. A seguir, confira 7 receitas de vitaminas detox deliciosas para uma vida mais saudável! 

Vitamina de banana, beterraba e aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite de soja gelado
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 banana descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a beterraba, a banana e a aveia e bata até ficar homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com leite em pó

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate cortado em cubos 
  • 1 litro de leite de amêndoas
  • 3 colheres de sopa de leite em pó
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar o gelo. Sirva em seguida. 

Vitamina de abacaxi

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de abacaxi picado
  • 2 xícaras de chá de leite de coco caseiro
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o abacaxi e a essência de baunilha e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida. 

Vitamina de banana, mel e pera

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 pera sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Imagem Edicase Brasil
Vitamina de maçã com canela  Crédito: nblx | Shutterstock

Vitamina de maçã com canela

Ingredientes

  • 800 ml de leite de aveia gelado 
  • 5 maçãs sem sementes e picadas
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite e as maçãs e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela e o açúcar de coco e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá leite de soja gelado
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • Polpa de 1 mamão picado
  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 2 colheres de sopa de sementes de linhaça 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o suco de laranja e o mamão e bata até ficar homogêneo. Adicione a aveia e as sementes de linhaça e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia com aveia

Ingredientes

  • 2 fatias de melancia descascadas, picadas e geladas
  • 200 ml de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

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