7 vitaminas caseiras para desintoxicar o organismo

As vitaminas são conhecidas por fornecer nutrientes ao corpo e ajudarem a manter a saciedade. Além disso, elas também são perfeitas para desintoxicar o organismo. Isso porque elas podem ser preparadas com ingredientes que ajudam a eliminar toxinas do corpo. A seguir, confira 7 receitas de vitaminas detox deliciosas para uma vida mais saudável!
Vitamina de banana, beterraba e aveia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite de soja gelado
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 banana descascada e picada
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, a beterraba, a banana e a aveia e bata até ficar homogêneo. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de abacate com leite em pó
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate cortado em cubos
- 1 litro de leite de amêndoas
- 3 colheres de sopa de leite em pó
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar o gelo. Sirva em seguida.
Vitamina de abacaxi
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abacaxi picado
- 2 xícaras de chá de leite de coco caseiro
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o abacaxi e a essência de baunilha e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de banana, mel e pera
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite desnatado gelado
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 pera sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de maçã com canela
Ingredientes
- 800 ml de leite de aveia gelado
- 5 maçãs sem sementes e picadas
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de açúcar de coco
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite e as maçãs e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela e o açúcar de coco e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de mamão com aveia e linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá leite de soja gelado
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- Polpa de 1 mamão picado
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o suco de laranja e o mamão e bata até ficar homogêneo. Adicione a aveia e as sementes de linhaça e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Vitamina de melancia com aveia
Ingredientes
- 2 fatias de melancia descascadas, picadas e geladas
- 200 ml de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.