7 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o mel e mexa. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas, isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e misture para garantir que a consistência esteja uniforme. Distribua em recipientes individuais, cubra com as bananas picadas e as nozes e sirva em seguida.