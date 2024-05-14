7 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

A chia é uma semente pequena, originária da América Central. Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde. “A fibra presente nesta semente auxilia no funcionamento intestinal, pois a poderosa ação do ômega 3 combate a inflamação das células causada pelo excesso de gordura”, conta a nutricionista Izabella Frattezi.
A semente também auxilia no controle da saciedade, contribui para a saúde do coração, regula o açúcar no sangue e favorece o ganho de massa muscular. Para aproveitar os seus benefícios, confira a seguir algumas receitas!
Pudim de chia com banana
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1/2 xícara de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de mel
- Banana descascada e picada e nozes a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o mel e mexa. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas, isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e misture para garantir que a consistência esteja uniforme. Distribua em recipientes individuais, cubra com as bananas picadas e as nozes e sirva em seguida.
Pão de batata-doce
Ingredientes
- 300g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, a chia, o azeite e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico - filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, pegue um pouco de massa com uma colher e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Smoothie de chia com banana
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 xícara de leite de amêndoas gelado
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de sopa de whey protein
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência suave e cremosa. Sirva em seguida.
Crepe fit
Ingredientes
Ingredientes
- Massa
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de queijo cottage
- 1 colher de sopa de chia triturada
- 1 pitada de sal
- Recheio
- 100 g de peito de frango desfiado
- 1 colher de sopa de creme de ricota
Modo de preparo
Massa: em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque o peito de frango e o creme de ricota e misture. Disponha o recheio sobre as panquecas, dobre e sirva em seguida.
Panqueca de banana, aveia e chia
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sopa de chia
- 1 ovo
- 1 banana descascada e amassada
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o ovo e a banana e misture até ficar homogêneo. Acrescente o farelo de aveia e a chia e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
Bolo de fubá com chia
Ingredientes
- 500g de fubá dissolvido em água
- 375g de açúcar mascavo
- 125g de óleo de linhaça
- 400 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico
- Óleo de linhaça para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o óleo de linhaça, o leite de coco, as sementes de chia e erva-doce e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, acrescente os ovos e o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de linhaça e polvilhe com fubá. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Mingau de chia, nozes e uva-passa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1 xícara de chá de sementes de chia
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 2 colheres de sopa de uva-passa
- 1 colher de sopa de nozes torradas
- 1 colher de sopa de avelãs torradas
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite, a canela e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e as uvas-passas e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e as avelãs e misture. Sirva em seguida.