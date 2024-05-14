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Fonte de nutrientes

7 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 16:17

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 mai 2024 às 16:17
Imagem Edicase Brasil
Panqueca de banana, aveia e chia é uma das receitas Crédito: WS-Studio | Shutterstock

A chia é uma semente pequena, originária da América Central. Cultivada em diversas partes do mundo, ela é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes e oferece diversos benefícios para a saúde. “A fibra presente nesta semente auxilia no funcionamento intestinal, pois a poderosa ação do ômega 3 combate a inflamação das células causada pelo excesso de gordura”, conta a nutricionista Izabella Frattezi.

A semente também auxilia no controle da saciedade, contribui para a saúde do coração, regula o açúcar no sangue e favorece o ganho de massa muscular. Para aproveitar os seus benefícios, confira a seguir algumas receitas!

Pudim de chia com banana

Imagem Edicase Brasil
Pudim de chia com banana  Crédito: Irkhabar | Shutterstock

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de sementes de chia

  • 1/2 xícara de leite de amêndoas

  • 1 colher de chá de essência de baunilha

  • 1 colher de sopa de mel

  • Banana descascada e picada e nozes a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o mel e mexa. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas, isso permitirá que as sementes de chia absorvam o líquido e formem um pudim. Após o tempo de repouso, retire o pudim da geladeira e misture para garantir que a consistência esteja uniforme. Distribua em recipientes individuais, cubra com as bananas picadas e as nozes e sirva em seguida.

Pão de batata-doce

Ingredientes

  • 300g de batata-doce descascada, cozida e amassada

  • 1/2 xícara de chá de polvilho doce

  • 1/2 xícara de chá de polvilho azedo

  • 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

  • 1 colher de sopa de sementes de chia

  • 2 colheres de sopa de azeite

  • Sal a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, a chia, o azeite e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico - filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, pegue um pouco de massa com uma colher e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Smoothie de chia com banana

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

  • 1 colher de sopa de sementes de chia

  • 1 xícara de leite de amêndoas gelado

  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim

  • 1 colher de sopa de whey protein

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência suave e cremosa. Sirva em seguida.

Crepe fit

Ingredientes

Ingredientes

  • Massa

  • 2 ovos

  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia

  • 2 colheres de sopa de queijo cottage

  • 1 colher de sopa de chia triturada

  • 1 pitada de sal

  • Recheio

  • 100 g de peito de frango desfiado

  • 1 colher de sopa de creme de ricota

Modo de preparo

Massa: em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio: em um recipiente, coloque o peito de frango e o creme de ricota e misture. Disponha o recheio sobre as panquecas, dobre e sirva em seguida.

Panqueca de banana, aveia e chia

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de banana, aveia e chia Crédito:  WS-Studio | Shutterstock

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia

  • 1 colher de sopa de chia

  • 1 ovo

  • 1 banana descascada e amassada

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e a banana e misture até ficar homogêneo. Acrescente o farelo de aveia e a chia e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Bolo de fubá com chia

Ingredientes

  • 500g de fubá dissolvido em água

  • 375g de açúcar mascavo

  • 125g de óleo de linhaça

  • 400 ml de leite de coco

  • 3 colheres de sopa de sementes de chia

  • 1 colher de chá de sementes de erva-doce

  • 3 ovos

  • 1 colher de sopa de fermento químico

  • Óleo de linhaça para untar

  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o óleo de linhaça, o leite de coco, as sementes de chia e erva-doce e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar, acrescente os ovos e o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de linhaça e polvilhe com fubá. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Mingau de chia, nozes e uva-passa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de leite de soja

  • 1 xícara de chá de sementes de chia

  • 1 colher de sopa de canela em pó

  • 2 colheres de sopa de uva-passa

  • 1 colher de sopa de nozes torradas

  • 1 colher de sopa de avelãs torradas

  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a canela e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as sementes de chia e as uvas-passas e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente as nozes e as avelãs e misture. Sirva em seguida.

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