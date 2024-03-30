6 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas

As vitaminas com frutas são boas pedidas para se refrescar e ajudar a fortalecer a imunidade. Repletas de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, essas bebidas oferecem uma fonte natural de energia, sem adição de açúcares refinados ou componentes artificiais prejudiciais. Sua elevada concentração de água ajuda a manter a hidratação do corpo em dia.
Pensando nisso, separamos 6 receitas de vitaminas com frutas nutritivas para você espantar o calor. Confira!
Vitamina de amoracom mirtilo
Ingredientes
- 250 g de amoras sem sementes
- 250 g de mirtilos
- 650 ml de leite gelado
- 200 ml de iogurte natural
Modo de preparo
Em água corrente, lave as amoras e os mirtilos e coloque no liquidificador. Adicione o leite e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. Dica: sirva com folhas de hortelã.
Vitamina de laranja com beterraba e cenoura
Ingredientes
- 200 ml de leite
- 100 ml de suco de laranja
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 beterraba descascada e picada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Vitamina de melancia com banana
Ingredientes
- 1 fatia de melancia picada
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 250 ml de leite
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de goiaba
Ingredientes
- 4 goiabas descascadas e picadas
- 700 ml de leite integral
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a goiaba e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de pêssego com aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de pêssego picado
- 200 ml de leite de soja
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- Mel e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.
Vitamina de manga com gengibre
Ingredientes
- 1 manga madura, descascada e picada
- 250 ml de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- Pedras de gelo e mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a manga picada no liquidificador. Em seguida, adicione o leite de amêndoas e o gengibre ralado. Se desejar, adoce com um pouco de mel. Bata tudo até que a mistura fique homogênea e cremosa.
Depois, adicione as pedras de gelo ao liquidificador e bata novamente até que o gelo seja completamente triturado e a vitamina esteja bem gelada. Sirva imediatamente!