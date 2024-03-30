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Nutrientes essenciais

6 vitaminas caseiras refrescantes e nutritivas

Aprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para incluir na dieta

Publicado em 30 de Março de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 mar 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de amora com mirtilo  Crédito: New Africa | Shutterstock

As vitaminas com frutas são boas pedidas para se refrescar e ajudar a fortalecer a imunidade. Repletas de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, essas bebidas oferecem uma fonte natural de energia, sem adição de açúcares refinados ou componentes artificiais prejudiciais. Sua elevada concentração de água ajuda a manter a hidratação do corpo em dia.

Pensando nisso, separamos 6 receitas de vitaminas com frutas nutritivas para você espantar o calor. Confira!

Vitamina de amoracom mirtilo

Ingredientes

  • 250 g de amoras sem sementes

  • 250 g de mirtilos

  • 650 ml de leite gelado

  • 200 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em água corrente, lave as amoras e os mirtilos e coloque no liquidificador. Adicione o leite e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. Dica: sirva com folhas de hortelã.

Vitamina de laranja com beterraba e cenoura

Ingredientes

  • 200 ml de leite

  • 100 ml de suco de laranja

  • 1 cenoura descascada e picada

  • 1 beterraba descascada e picada

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Vitamina de melancia com banana

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia picada

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

  • 250 ml de leite

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba

Ingredientes

  • 4 goiabas descascadas e picadas

  • 700 ml de leite integral

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a goiaba e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego com aveia

Imagem Edicase Brasil
Vitamina de pêssego com aveia  Crédito: Rimma Bondarenko | Shutterstock

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de pêssego picado

  • 200 ml de leite de soja

  • 1 colher de sopa de flocos de aveia

  • Mel e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com gengibre

Ingredientes

  • 1 manga madura, descascada e picada

  • 250 ml de leite de amêndoas

  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado

  • Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a manga picada no liquidificador. Em seguida, adicione o leite de amêndoas e o gengibre ralado. Se desejar, adoce com um pouco de mel. Bata tudo até que a mistura fique homogênea e cremosa.

Depois, adicione as pedras de gelo ao liquidificador e bata novamente até que o gelo seja completamente triturado e a vitamina esteja bem gelada. Sirva imediatamente!

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