6 saladas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

A proteína é um nutriente fundamental para o funcionamento do organismo. Responsável pela construção de pele, músculos, ossos e outros tecidos, ela é uma das substâncias favoritas de quem deseja aumentar a hipertrofia e está presente em praticamente todos os alimentos. Além disso, devido à variedade, é a opção ideal para incluir nas refeições e variar os alimentos de forma saudável.
A seguir, confira 6 receitas de saladas gostosas e ricas em proteínas para você aumentar o ganho de massa muscular.
Salada de alface com frango e manga
Ingredientes
- 1 peito de frango
- 1 gengibre descascado e cortado em rodelas
- 4 folhas de alface
- Polpa de 1 abacate cortada em fatias
- 1 laranja descascada e cortada em gomos
- Polpa de 1 manga cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Disponha o frango na panela com o gengibre e doure os dois lados. Desligue o fogo, corte o frango em fatias e reserve.
Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os gomos de laranja, a manga e o abacate e misture delicadamente. Acrescente o frango e o gengibre e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.
Salada com espinafre, grão-de-bico e ovo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de alface picada
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 4 ovos cozidos
- 1/3 de polpa de abacate cortada em fatias
- 5 tomates-cerejas
- 1/4 de xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de queijo cottage
- 1 colher de sopa de nozes picadas
- 1/4 de colher de sopa de salsa picada
- Azeite, suco de limão e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as folhas de alface e espinafre e misture bem. Após, com a ajuda de uma faca, corte os ovos ao meio e coloque no meio da salada. Adicione a polpa de abacate, os tomates-cerejas, o queijo cottage e o grão-de-bico e misture delicadamente. Por último, coloque a cebolinha, a salsa e as nozes e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal, suco de limão e azeite. Sirva em seguida.
Salada de lentilha com tomate
Ingredientes
- 250 g de lentilha
- 3 tomates sem sementes e picados
- 1/2 cebola descascada e cortada em cubos
- 1 colher de café de alho descascado e amassado
- 1/2 xícara de chá de salsinha
- 1/2 xícara de chá de cebolinha
- Sal e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione o tomate, a cebola, o alho, a cebolinha e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.
Salada de salmão com alface
Ingredientes
- 500 g de salmão cortado em tiras finas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras
- 1 ramo de alface-americana
- 200 ml de vinho branco seco
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o salmão, o vinho branco e o sal e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em um recipiente, coloque as folhas de alface, os tomates, a cebola e o salmão e misture bem. Tempere com sal e sirva em seguida.
Salada de ervilha com queijo cottage
- Ingredientes
- 1 xícara de chá de ervilha
- 5 xícaras de chá de água
- 1 mandioquinha descascada, cozida e cortada em cubos
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1/2 xícara de chá de queijo cottage cortado em cubos
- 3 colheres de sopa de vinagre
- Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a ervilha e a água, tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira as ervilhas para um recipiente. Acrescente a mandioquinha, a cebola-roxa, os tomates e o queijo cottage e misture bem. Tempere com sal, azeite, pimenta-do-reino, salsinha e vinagre. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com abóbora assada
- Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 300 g de abóbora cortada em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de amêndoas torradas e picadas
- 1/2 xícara de chá de uvas-passas
- 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Raspas de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio para ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e deixe repousar por 5 minutos.
Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora e regue com o azeite de oliva. Tempere com cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que os cubos estejam uniformemente cobertos com os temperos. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, virando na metade do tempo.
Depois, em uma grande tigela, combine a quinoa cozida e a abóbora assada. Adicione as amêndoas torradas, as uvas-passas e a salsinha. Regue com o suco de limão e adicione as raspas de limão. Misture delicadamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Ajuste o tempero conforme necessário e sirva.