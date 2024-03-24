6 saladas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

Em um recipiente, coloque as folhas de alface e espinafre e misture bem. Após, com a ajuda de uma faca, corte os ovos ao meio e coloque no meio da salada. Adicione a polpa de abacate, os tomates-cerejas, o queijo cottage e o grão-de-bico e misture delicadamente. Por último, coloque a cebolinha, a salsa e as nozes e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal, suco de limão e azeite. Sirva em seguida.