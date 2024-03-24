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Variedade

6 saladas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

Aprenda a preparar receitas saborosas e saudáveis para turbinar os resultados do treino

Publicado em 24 de Março de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 mar 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
Salada de alface com frango e manga  Crédito: Africa Studio | Shutterstock

A proteína é um nutriente fundamental para o funcionamento do organismo. Responsável pela construção de pele, músculos, ossos e outros tecidos, ela é uma das substâncias favoritas de quem deseja aumentar a hipertrofia e está presente em praticamente todos os alimentos. Além disso, devido à variedade, é a opção ideal para incluir nas refeições e variar os alimentos de forma saudável. 

A seguir, confira 6 receitas de saladas gostosas e ricas em proteínas para você aumentar o ganho de massa muscular.

Salada de alface com frango e manga

Ingredientes

  • 1 peito de frango

  • 1 gengibre descascado e cortado em rodelas

  • 4 folhas de alface

  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias

  • 1 laranja descascada e cortada em gomos

  • Polpa de 1 manga cortada em cubos

  • Suco de 1 limão

  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Disponha o frango na panela com o gengibre e doure os dois lados. Desligue o fogo, corte o frango em fatias e reserve.

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os gomos de laranja, a manga e o abacate e misture delicadamente. Acrescente o frango e o gengibre e mexa bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida. 

Salada com espinafre, grão-de-bico e ovo

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de alface picada

  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre

  • 4 ovos cozidos

  • 1/3 de polpa de abacate cortada em fatias

  • 5 tomates-cerejas

  • 1/4 de xícara de chá de grão-de-bico cozido

  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

  • 1 colher de sopa de queijo cottage

  • 1 colher de sopa de nozes picadas

  • 1/4 de colher de sopa de salsa picada

  • Azeite, suco de limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface e espinafre e misture bem. Após, com a ajuda de uma faca, corte os ovos ao meio e coloque no meio da salada. Adicione a polpa de abacate, os tomates-cerejas, o queijo cottage e o grão-de-bico e misture delicadamente. Por último, coloque a cebolinha, a salsa e as nozes e mexa novamente para incorporar. Tempere com sal, suco de limão e azeite. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com tomate

Ingredientes

  • 250 g de lentilha

  • 3 tomates sem sementes e picados

  • 1/2 cebola descascada e cortada em cubos

  • 1 colher de café de alho descascado e amassado

  • 1/2 xícara de chá de salsinha

  • 1/2 xícara de chá de cebolinha

  • Sal e azeite a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione o tomate, a cebola, o alho, a cebolinha e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.

Salada de salmão com alface

Imagem Edicase Brasil
Salada de salmão com alface Crédito: Foodio | Shutterstock

Ingredientes

  • 500 g de salmão cortado em tiras finas

  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio 

  • 1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras

  • 1 ramo de alface-americana

  • 200 ml de vinho branco seco

  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, o vinho branco e o sal e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos. Após, em um recipiente, coloque as folhas de alface, os tomates, a cebola e o salmão e misture bem. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de ervilha com queijo cottage

  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de ervilha

  • 5 xícaras de chá de água

  • 1 mandioquinha descascada, cozida e cortada em cubos

  • 1 cebola-roxa descascada e picada

  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos

  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage cortado em cubos

  • 3 colheres de sopa de vinagre

  • Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a ervilha e a água, tampe e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira as ervilhas para um recipiente. Acrescente a mandioquinha, a cebola-roxa, os tomates e o queijo cottage e misture bem. Tempere com sal, azeite, pimenta-do-reino, salsinha e vinagre. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com abóbora assada

  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa

  • 2 xícaras de chá de água

  • 300 g de abóbora cortada em cubos

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

  • 1/2 colher de chá de cominho

  • 1/2 colher de chá de páprica doce

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • 1/2 xícara de chá de amêndoas torradas e picadas

  • 1/2 xícara de chá de uvas-passas

  • 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

  • 2 colheres de sopa de suco de limão

  • Raspas de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio para ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e deixe repousar por 5 minutos.

Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora e regue com o azeite de oliva. Tempere com cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que os cubos estejam uniformemente cobertos com os temperos. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos, virando na metade do tempo.

Depois, em uma grande tigela, combine a quinoa cozida e a abóbora assada. Adicione as amêndoas torradas, as uvas-passas e a salsinha. Regue com o suco de limão e adicione as raspas de limão. Misture delicadamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Ajuste o tempero conforme necessário e sirva.

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