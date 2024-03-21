6 saladas com linhaça para ajudar a emagrecer

Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Grelhe o salmão e reserve. Rasgue as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture bem e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.