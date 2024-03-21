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Saciedade

6 saladas com linhaça para ajudar a emagrecer

Veja como preparar pratos coloridos, leves e nutritivos para perder aqueles quilos indesejados

Publicado em 21 de Março de 2024 às 19:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 mar 2024 às 19:31
Imagem Edicase Brasil
Salada com tomate e linhaça  Crédito: kattyart | Shutterstock

A linhaça é uma semente que favorece o emagrecimento, pois gera saciedade e ajuda a reduzir a inflamação do organismo. Além disso, segundo a nutricionista Jamilla Saygli, ela também contribui para uma pele mais sadia e ajuda a regular o intestino. Quando consumida com outros vegetais, tais benefícios podem ser potencializados. Por isso, a seguir, confira 6 receitas de saladas com linhaça!  

Salada com tomate e linhaça

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de semente de linhaça

  • 3 folhas de alface-americana cortadas em fatias

  • 200 g de tomate-cereja cortado ao meio

  • 1/2 cebola-roxa cortada em rodelas

  • 1 pepino cortado em rodelas

  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponha a alface, o tomate-cereja, o pepino e a cebola. Tempere com sal e azeite. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Salada verde com salmão

Ingredientes

  • 2 filés de salmão cortados em cubos

  • 1/2 maço de alface-crespa

  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula

  • 1/2 xícara de chá de folhas de agrião

  • 1 tomate

  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça

  • 2 dentes de alho amassados

  • Suco de 1/2 limão

  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Grelhe o salmão e reserve. Rasgue as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture bem e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.

Salada de beterraba e queijo minas

Imagem Edicase Brasil
Salada de beterraba e queijo minas Crédito: Shutterstock

Ingredientes

  • 3 beterrabas cortadas em pedaços

  • 3 fatias de queijo minas fresco cortado em cubos

  • 1 colher de sopa de semente de linhaça

  • Sal e azeite extravirgem a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a beterraba com água e leve ao fogo médio por 25 minutos. Desligue o fogo, descarte a água e coloque a beterraba em um recipiente. Acrescente o queijo minas, tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva. Dica: sirva a salada com peito de frango grelhado.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Ingredientes

  • 300 g de grão-de-bico cozido

  • 1 batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos

  • 5 tomates-cereja

  • Folhas de 1 maço de agrião

  • 3 folhas de alface picadas

  • 2 colheres de sopa de linhaça

  • Sal e azeite extravirgem a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, a batata-doce, o agrião, a alface e os tomates-cereja. Tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Imagem Edicase Brasil
Salada de rúcula com rabanete e pepino  Crédito: Sea Wave | Shutterstock

Salada de rúcula com rabanete e pepino

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de rúcula

  • 4 rabanetes cortados em fatias

  • 1 pepino cortado em fatias

  • 1 colher de sopa de semente de linhaça

  • Suco de 1/2 limão

  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a rúcula e adicione o rabanete e o pepino. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Salada com manga e linhaça

Ingredientes

  • 1 manga madura cortada em cubos

  • 200 g de mix de folhas verdes (alface-americana, alface-roxa, espinafre)

  • 1 cenoura ralada

  • 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

  • 1/4 de xícara de chá de sementes de linhaça

  • 1 abacate cortado em cubos

  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

  • Suco de 1 limão

  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira grande, disponha o mix de folhas verdes como base. Espalhe sobre as folhas a manga, o abacate, a cenoura e o milho-verde, distribuindo de maneira uniforme. Em um recipiente à parte, misture o suco de limão com azeite, sal e pimenta-do-reino, batendo com um garfo para emulsionar o molho. Regue a salada com o molho, garantindo que todos os ingredientes sejam cobertos. Salpique as sementes de linhaça e as nozes. Sirva imediatamente.

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