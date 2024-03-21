6 saladas com linhaça para ajudar a emagrecer

A linhaça é uma semente que favorece o emagrecimento, pois gera saciedade e ajuda a reduzir a inflamação do organismo. Além disso, segundo a nutricionista Jamilla Saygli, ela também contribui para uma pele mais sadia e ajuda a regular o intestino. Quando consumida com outros vegetais, tais benefícios podem ser potencializados. Por isso, a seguir, confira 6 receitas de saladas com linhaça!
Salada com tomate e linhaça
Ingredientes
- 1 colher de sopa de semente de linhaça
- 3 folhas de alface-americana cortadas em fatias
- 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola-roxa cortada em rodelas
- 1 pepino cortado em rodelas
- Azeite e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, disponha a alface, o tomate-cereja, o pepino e a cebola. Tempere com sal e azeite. Salpique com a semente de linhaça e sirva.
Salada verde com salmão
Ingredientes
- 2 filés de salmão cortados em cubos
- 1/2 maço de alface-crespa
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
- 1 tomate
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 2 dentes de alho amassados
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Grelhe o salmão e reserve. Rasgue as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture bem e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.
Salada de beterraba e queijo minas
Ingredientes
- 3 beterrabas cortadas em pedaços
- 3 fatias de queijo minas fresco cortado em cubos
- 1 colher de sopa de semente de linhaça
- Sal e azeite extravirgem a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a beterraba com água e leve ao fogo médio por 25 minutos. Desligue o fogo, descarte a água e coloque a beterraba em um recipiente. Acrescente o queijo minas, tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva. Dica: sirva a salada com peito de frango grelhado.
Salada de grão-de-bico com batata-doce
Ingredientes
- 300 g de grão-de-bico cozido
- 1 batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos
- 5 tomates-cereja
- Folhas de 1 maço de agrião
- 3 folhas de alface picadas
- 2 colheres de sopa de linhaça
- Sal e azeite extravirgem a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, a batata-doce, o agrião, a alface e os tomates-cereja. Tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva.
Salada de rúcula com rabanete e pepino
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de rúcula
- 4 rabanetes cortados em fatias
- 1 pepino cortado em fatias
- 1 colher de sopa de semente de linhaça
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a rúcula e adicione o rabanete e o pepino. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Salpique com a semente de linhaça e sirva.
Salada com manga e linhaça
Ingredientes
- 1 manga madura cortada em cubos
- 200 g de mix de folhas verdes (alface-americana, alface-roxa, espinafre)
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1/4 de xícara de chá de sementes de linhaça
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira grande, disponha o mix de folhas verdes como base. Espalhe sobre as folhas a manga, o abacate, a cenoura e o milho-verde, distribuindo de maneira uniforme. Em um recipiente à parte, misture o suco de limão com azeite, sal e pimenta-do-reino, batendo com um garfo para emulsionar o molho. Regue a salada com o molho, garantindo que todos os ingredientes sejam cobertos. Salpique as sementes de linhaça e as nozes. Sirva imediatamente.