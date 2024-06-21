6 dicas para manter a rotina de exercícios no inverno

A vestimenta é uma peça chave para evitar desconfortos durante os exercícios. É preciso ter em mente que, em poucos minutos, o frio vai desaparecer, mas também que o corpo vai precisar ser protegido ao final da atividade. Por isso, é importante pensar em vestir-se em camadas adequadas para o exercício, para manter o calor e não limitar o movimento do corpo.