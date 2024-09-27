5 saladas para ajudar a combater o inchaço

Se você sofre com inchaço e retenção de líquidos, saiba que uma alimentação equilibrada, além dos cuidados médicos, pode ajudar a aliviar esses sintomas. Isso porque, embora cada pessoa possa reagir de forma diferente aos alimentos, alguns deles, especialmente os que estão presentes nas saladas, podem ser poderosos aliados contra esse processo, devido às suas propriedades.