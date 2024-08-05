5 receitas com salmão ricas em proteínas

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre refogado sobre os filés de salmão e salpique o queijo feta por cima. Regue com o suco de limão e o azeite restante. Leve ao forno médio preaquecido por 15-20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e o queijo levemente dourado. Sirva em seguida.