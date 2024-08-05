5 receitas com salmão ricas em proteínas

O salmão é um peixe muito nutritivo, sendo uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade e ômega 3, que oferecem inúmeros benefícios para a saúde, como a melhora da função cerebral e a redução do risco de doenças cardíacas.
Além de saudável, o salmão é extremamente versátil na culinária, podendo ser preparado de diversas maneiras, resultando em pratos saborosos. Confira, a seguir, 5 receitas incríveis que destacam o sabor e os benefícios deste alimento!
Salmão grelhado com tomilho e limão
Ingredientes
- 1 filé de salmão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de tomilho fresco picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão-siciliano, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão em um recipiente e despeje a mistura por cima. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça uma grelha em fogo médio-alto e grelhe o filé por aproximadamente 4-5 minutos de cada lado ou até que esteja cozido e levemente dourado. Sirva em seguida.
Salmão ao molho de iogurte
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 200 g de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de endro fresco
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal e orégano. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por 4-5 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Prepare o molho misturando o iogurte, o endro e o suco de limão em uma tigela. Sirva o salmão com o molho.
Tartar de salmão com abacate
Ingredientes
- 200 g de salmão cortado em cubos pequenos
- 1 abacate maduro cortado em cubos pequenos
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de coentro picado
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-rosa moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o salmão com sal e pimenta-rosa. Reserve. Em outro recipiente, tempere o abacate com limão, sal, cebolinha e coentro. Em um recipiente redondo, faça uma camada de salmão e outra de abacate . Vire sobre um prato e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.
Salmão ao forno com crosta de amêndoas
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela pequena, misture a mostarda, o mel, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele a mistura de mostarda sobre eles. Pressione as amêndoas laminadas sobre os filés de salmão para formar uma crosta. Leve ao forno médio preaquecido por 15-20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e as amêndoas douradas. Sirva em seguida.
Salmão com espinafre e queijo feta
- Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre refogado sobre os filés de salmão e salpique o queijo feta por cima. Regue com o suco de limão e o azeite restante. Leve ao forno médio preaquecido por 15-20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e o queijo levemente dourado. Sirva em seguida.