AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Peixe nutritivo

5 receitas com salmão ricas em proteínas

Veja como preparar pratos ideais para quem busca uma alimentação saudável no dia a dia

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 ago 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Salmão grelhado com tomilho e limão  Crédito: Tatjana Baibakova | Shutterstock

O salmão é um peixe muito nutritivo, sendo uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade e ômega 3, que oferecem inúmeros benefícios para a saúde, como a melhora da função cerebral e a redução do risco de doenças cardíacas.

Além de saudável, o salmão é extremamente versátil na culinária, podendo ser preparado de diversas maneiras, resultando em pratos saborosos. Confira, a seguir, 5 receitas incríveis que destacam o sabor e os benefícios deste alimento!

Salmão grelhado com tomilho e limão

Ingredientes

  • 1 filé de salmão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de tomilho fresco picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão-siciliano, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão em um recipiente e despeje a mistura por cima. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça uma grelha em fogo médio-alto e grelhe o filé por aproximadamente 4-5 minutos de cada lado ou até que esteja cozido e levemente dourado. Sirva em seguida.

Salmão ao molho de iogurte

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 200 g de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de endro fresco
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal e orégano. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por 4-5 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Prepare o molho misturando o iogurte, o endro e o suco de limão em uma tigela. Sirva o salmão com o molho.

Tartar de salmão com abacate

Imagem Edicase Brasil
Tartar de salmão com abacate  Crédito: Goskova Tatiana | Shutterstock

Ingredientes

  • 200 g de salmão cortado em cubos pequenos
  • 1 abacate maduro cortado em cubos pequenos
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de coentro picado
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-rosa moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com sal e pimenta-rosa. Reserve. Em outro recipiente, tempere o abacate com limão, sal, cebolinha e coentro. Em um recipiente redondo, faça uma camada de salmão e outra de abacate . Vire sobre um prato e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Salmão ao forno com crosta de amêndoas

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, misture a mostarda, o mel, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele a mistura de mostarda sobre eles. Pressione as amêndoas laminadas sobre os filés de salmão para formar uma crosta. Leve ao forno médio preaquecido por 15-20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e as amêndoas douradas. Sirva em seguida.

Salmão com espinafre e queijo feta

  • Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o espinafre refogado sobre os filés de salmão e salpique o queijo feta por cima. Regue com o suco de limão e o azeite restante. Leve ao forno médio preaquecido por 15-20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e o queijo levemente dourado. Sirva em seguida.

Veja Também

Saúde intestinal: 7 benefícios do iogurte natural para a saúde

Confira os benefícios de beber água morna com limão todos os dias

6 exercícios físicos recomendados para idosos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleições 2026: votação
Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica
Candidatos arrecadaram dinheiro para campanhas
Vídeos, adesivos e advogados: confira os maiores gastos de campanha no ES
Nesses mais de 40 anos, A Gazeta sempre registrou fatos e curiosidades da política capixaba
Almanaque das eleições: fatos e curiosidades que marcaram o ES pós-redemocratização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados