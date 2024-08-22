5 receitas com oleaginosas para incluir na dieta

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Junte a carne e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o restante da cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue até começar a brilhar. Adicione o tomate e, aos poucos, o vinho e cozinhe até secar. Por último, coloque as castanhas e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva o arroz com o filé.