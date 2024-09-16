5 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular

A batata-doce é um dos alimentos mais populares entre quem busca ganhar massa muscular de forma saudável. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela oferece energia de longa duração e nutrientes essenciais para o crescimento muscular. Se você procura formas saborosas e eficientes de incluí-la na sua alimentação, confira nossa seleção com 5 receitas de batata-doce que vão turbinar o seu ganho de massa muscular e diversificar suas refeições.
Purê de batata-doce laranja
Ingredientes
- 1 kg de batatas-doces laranjas descascadas e picadas
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma travessa, coloque as batatas e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Após, retire as batatas do forno e coloque-as em uma panela. Adicione leite e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de purê. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Bolo de batata-doce
Ingredientes
- 400 g de batata-doce cozida, descascada e amassada
- 1/5 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de açúcar de coco
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 4 ovos
- 1 colher de chá essência de baunilha
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o óleo de girassol, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de girassol e polvilhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Salada de batata-doce com frango e cogumelos
Ingredientes
- 4 batatas-doce descascadas e picadas
- Folhas de 1 ramo de alface higienizadas
- 400 g de cogumelos shitake laminados
- 2 dentes de alho descascado e amassados
- 2 peitos de frango cortados em tiras
- Suco de 1 laranja
- 60 g de queijo de cabra picado
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de vinagre
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as batatas e regue com mel. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos e o alho e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as tiras de frango sobre ela e doure. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas de alface, os cogumelos e o queijo e misture. Regue a mistura com suco de laranja, azeite e vinagre e sirva em seguida.
Quiche de batata-doce
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 100 g de manteiga de castanha-do-pará gelada
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- Farinha de trigo integral para polvilhar
Recheio
- 1 kg de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada
- 2 berinjelas pequenas cortadas em rodelas finas
- 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
- 1 cebola descascada e picada
- 3 ovos
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 1 xícara de chá de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa até obter uma farofa grossa. Acrescente o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e transfira para uma forma de quiche, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos na massa com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno e reserve.
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a batata-doce e a berinjela e refogue até ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha os legumes e os tomates sobre a massa e reserve.
Em um recipiente, coloque os ovos, o queijo e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com coentro picado.
Macarrão de batata-doce
Ingredientes
- 1 batata-doce descascada e cortada em tiras finas
- 1 colher de sopa óleo de girassol
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa nozes picadas
- 1 colher de chá tomilho picado
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as tiras de batata-doce e regue com óleo de girassol. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 14 minutos, virando na metade do tempo. Após, retire o macarrão de batata-doce do forno e transfira para uma travessa. Tempere com tomilho e regue com azeite. Polvilhe com nozes e sirva em seguida.