5 mitos e verdades sobre vacinas que você precisa saber

Porém, mesmo diante da robusta base científica que sustenta sua eficácia, a disseminação de mitos e desinformação segue levando muitas pessoas a hesitarem ou recusarem as vacinas. Isso faz com que a cobertura vacinal do Brasil seja bem abaixo do esperado. Segundo dados do Ministério da Saúde, menos de 60% das crianças foram imunizadas contra a poliomielite em 2023, sendo o menor número da série histórica.