5 dicas para combater micose nos pés

A micose é o nome dado às infecções causadas por fungos. Esse tipo de doença pode afetar diversas áreas do corpo, entre elas, dedos e unhas dos pés. A seguir, Ligia Kogos, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica as causas e dá dicas para combater esse problema.
Sintomas da micose
Um sinal de micose é quando a unha tem a coloração alterada, esbranquiçada, amarelada ou acinzentada e começa a se descolar do leito, acumulando materiais sob ela. Normalmente, essa doença aparece nos dedos dos pés devido à pressão que sofrem dentro dos sapatos. A alteração da coloração inicia-se pelas laterais da unha, expandindo-se gradativamente. Outro sintoma é a dor.
Prevenindo a micose
Os sapatos de bicos arredondados são a melhor escolha, pois não traumatizam a região das unhas. Os tecidos do forro devem ser macios para que o trauma seja aliviado. Usar meias de algodão ao invés das sintéticas também evita o surgimento do fungo. Após um dia inteiro usando calçados fechados, é bom chegar em casa e pôr os pés em chinelos.
Cuide-se no inverno
O fungo pode aparecer em qualquer estação do ano. O calor do verão favorece a proliferação, devido à umidade. Por outro lado, o inverno é uma estação em que o uso dos sapatos fechados é constante, o que também pode atrair o fungo da micose. A alteração das condições locais é um fator determinante para que o fungo se instale nos dedos dos pés.
Existem tratamentos locais, como cremes, loções e esmaltes antifúngicos e medicamentos via oral, receitados pelo médico. Além disso, secar bem os dedos dos pés após o banho é importante para combater e, até mesmo, evitar a micose, mas o principal cuidado é tentar impedir o traumatismo com o uso de sapatos fechados.
Dicas para combater a micose nos pés
- Para combater a micose, algumas práticas diárias devem ser adotadas, como:
- Utilize meias de algodão: use meias de algodão ou outros materiais que absorvam a umidade. Troque as meias pelo menos uma vez por dia ou sempre que seus pés ficarem úmidos;
- Invista em um desodorante para os pés: produtos específicos para reduzir a transpiração e eliminar odores podem ajudar a manter os pés secos e, consequentemente, reduzir o risco de micose;
- Evite andar descalço em áreas públicas: sempre use chinelos em lugares como vestiários, academias, piscinas e saunas para evitar o contato direto com o chão, que pode estar contaminado;
- Lave meias e calçados regularmente: lave suas meias, sapatos e outros itens que entram em contato com seus pés regularmente. Para isso, use água quente e sabão antibacteriano;
- Desinfete os calçados com produtos específicos: use sprays desinfetantes próprios para calçados para eliminar fungos e bactérias.