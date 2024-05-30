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Infecções

5 dicas para combater micose nos pés

Dermatologista explica os sintomas desse problema causado por fungos

Publicado em 30 de Maio de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 mai 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
A micose pode afetar os dedos e as unhas dos pés  Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

A micose é o nome dado às infecções causadas por fungos. Esse tipo de doença pode afetar diversas áreas do corpo, entre elas, dedos e unhas dos pés. A seguir, Ligia Kogos, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica as causas e dá dicas para combater esse problema.

Sintomas da micose

Um sinal de micose é quando a unha tem a coloração alterada, esbranquiçada, amarelada ou acinzentada e começa a se descolar do leito, acumulando materiais sob ela. Normalmente, essa doença aparece nos dedos dos pés devido à pressão que sofrem dentro dos sapatos. A alteração da coloração inicia-se pelas laterais da unha, expandindo-se gradativamente. Outro sintoma é a dor.

Prevenindo a micose

Os sapatos de bicos arredondados são a melhor escolha, pois não traumatizam a região das unhas. Os tecidos do forro devem ser macios para que o trauma seja aliviado. Usar meias de algodão ao invés das sintéticas também evita o surgimento do fungo. Após um dia inteiro usando calçados fechados, é bom chegar em casa e pôr os pés em chinelos.

Imagem Edicase Brasil
Utilizar sapatos fechados com frequência pode atrair o fungo da micose  Crédito: Linda Bestwick | Shutterstock

Cuide-se no inverno

O fungo pode aparecer em qualquer estação do ano. O calor do verão favorece a proliferação, devido à umidade. Por outro lado, o inverno é uma estação em que o uso dos sapatos fechados é constante, o que também pode atrair o fungo da micose. A alteração das condições locais é um fator determinante para que o fungo se instale nos dedos dos pés.

Existem tratamentos locais, como cremes, loções e esmaltes antifúngicos e medicamentos via oral, receitados pelo médico. Além disso, secar bem os dedos dos pés após o banho é importante para combater e, até mesmo, evitar a micose, mas o principal cuidado é tentar impedir o traumatismo com o uso de sapatos fechados.

Dicas para combater a micose nos pés

  • Para combater a micose, algumas práticas diárias devem ser adotadas, como:

  • Utilize meias de algodão: use meias de algodão ou outros materiais que absorvam a umidade. Troque as meias pelo menos uma vez por dia ou sempre que seus pés ficarem úmidos;

  • Invista em um desodorante para os pés: produtos específicos para reduzir a transpiração e eliminar odores podem ajudar a manter os pés secos e, consequentemente, reduzir o risco de micose;

  • Evite andar descalço em áreas públicas: sempre use chinelos em lugares como vestiários, academias, piscinas e saunas para evitar o contato direto com o chão, que pode estar contaminado;

  • Lave meias e calçados regularmente: lave suas meias, sapatos e outros itens que entram em contato com seus pés regularmente. Para isso, use água quente e sabão antibacteriano;

  • Desinfete os calçados com produtos específicos: use sprays desinfetantes próprios para calçados para eliminar fungos e bactérias.

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