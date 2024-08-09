5 cuidados para manter os cabelos saudáveis no inverno

Em qualquer estação do ano a proteção térmica é indispensável, mas no inverno, com os fiosexpostos ao clima e a necessidade de secar com o secador , o produto é primordial. Então muita atenção na hora de comprar este item, pois é preciso levar em conta pelo menos quatro fatores: o seu tipo de cabelo, a textura do produto, a fórmula e o objetivo.