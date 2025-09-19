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5 benefícios do yoga para o corpo e a mente

Muito além de uma atividade física, trata-se de uma prática que integra corpo, mente e respiração

Publicado em 19 de Setembro de 2025 às 16:33

Portal Edicase

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Publicado em 

19 set 2025 às 16:33
O yoga proporciona benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)
O yoga proporciona benefícios tanto para o corpo quanto para a mente Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
Cada vez mais popular no Brasil e no mundo, o yoga tem atraído pessoas de todas as idades por seus inúmeros benefícios. Muito além de uma atividade física, trata-se de uma prática que integra corpo, mente e respiração, favorecendo equilíbrio e autoconhecimento. Essa combinação promove bem-estar integral, auxiliando tanto na redução do estresse quanto na melhora da saúde física e mental.
A seguir, confira 5 benefícios do yoga para o corpo e a mente!

1. Prática favorece a saúde mental

De acordo com Maria Paula Barros, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, o yoga é uma atividade completa, que combina posturas, técnicas de respiração e meditação. “Praticar yoga regularmente ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, além de melhorar o foco e a concentração. É um momento de reconexão consigo mesmo em meio à rotina agitada”, explica.

2. Benefícios para músculos e articulações

Os efeitos positivos do yoga também se estendem ao corpo. Segundo Maria Paula Barros, a prática contribui para maior flexibilidade , fortalecimento muscular e melhora da postura, além de auxiliar na prevenção de dores na coluna e nas articulações. “Ao alinhar corpo e mente, a prática proporciona mais consciência corporal e equilíbrio físico”, acrescenta.
O cuidado com a respiração é essencial durante a prática de yoga, favorecendo a saúde geral (Imagem: Lordn | Shutterstock)
O cuidado com a respiração é essencial durante a prática de yoga, favorecendo a saúde geral Crédito: Imagem: Lordn | Shutterstock

3. Respiração ajuda o corpo e a mente

A respiração consciente é outro pilar fundamental do yoga. “Aprender a respirar corretamente amplia a capacidade pulmonar; favorece a oxigenação do organismo, que melhora a neuroplasticidade e ajuda a controlar tensões físicas e emocionais; eleva a produção de serotonina, que proporciona aumento da felicidade”, destaca a docente.

4. Complemento eficaz para mais saúde

A prática de yoga pode auxiliar no controle da pressão arterial, melhorar a circulação sanguínea, equilibrar os níveis hormonais e até reduzir sintomas de insônia e dores crônicas. “É importante destacar que a prática não substitui tratamentos médicos, mas funciona como um complemento eficaz para a saúde e qualidade de vida. Há estudos publicados que referem o treino de yoga como método de melhoria de qualidade de vida para mitigar declínios neurodegenerativos relacionados à idade”, ressalta Maria Paula Barros.

5. Yoga para todas as idades

Outro diferencial do yoga é que existem modalidades e posturas voltadas para iniciantes, idosos ou pessoas com limitações físicas, garantindo que qualquer indivíduo possa praticar e se beneficiar. “O yoga é democrático e acolhedor, pois respeita o ritmo de cada praticante e pode ser praticado em diferentes fases da vida”, finaliza a coordenadora.
Por Bianca Lodi Rieg

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