AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • 5 alongamentos simples para fazer no dia a dia e ter mais saúde
Cotidiano

5 alongamentos simples para fazer no dia a dia e ter mais saúde

Chegou a hora de sair do sofá! Veja como é prático se alongar em casa e descubra os benefícios para saúde

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 15:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 jul 2024 às 15:14
Imagem Edicase Brasil
Alongamento melhora a flexibilidade e aumenta a amplitude do corpo Crédito: Ground Picture | Shutterstock
A prática regular de alongamentos é fundamental para a manutenção da saúde e oferece benefícios significativos. Isso porque aumenta a flexibilidade, melhora a amplitude de movimento das articulações e reduz a rigidez muscular, facilitando a execução de atividades diárias e exercícios físicos com maior eficiência e menor risco de lesões.
Além disso, o alongamento ajuda a melhorar a circulação sanguínea, promovendo a oxigenação dos músculos e tecidos, o que pode acelerar a recuperação muscular após atividades intensas. Também contribui para a correção da postura e o alívio de tensões acumuladas, reduzindo dores crônicas, como lombalgia e tensões no pescoço. Do ponto de vista mental, pode proporcionar sensação de relaxamento e bem-estar, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.
Para você poder aproveitar todos os benefícios do alongamento, Michel Salgado, fisioterapeuta sócio-diretor da Metacorpus Studio Pilates, ensina 5 alongamentos simples para inserir no dia a dia. Confira!

1. Para a cervical – frontal

Imagem Edicase Brasil
Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço  Crédito: Mladen Mitrinovic | Shutterstock
Em pé, com a coluna ereta e as pernas afastadas na largura do quadril , leve as mãos atrás da cabeça e pressione levemente para a frente, levando o queixo em direção ao peito. Mantenha a posição por 15 segundos.

2. Para a cervical – lateral

Imagem Edicase Brasil
Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros  Crédito: InesBazdar | Shutterstock
Na mesma posição do exercício anterior, leve a cabeça em direção ao ombro direito, como se fosse encostar a orelha. Mantenha a posição por 15 segundos. Repita o exercício do lado esquerdo.

3. Para a parte posterior da perna

Imagem Edicase Brasil
Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade Crédito: Krakenimages.com | Shutterstock
Deitado de costas, leve um dos joelhos dobrados em direção ao peito e mantenha a outra perna estendida. Mantenha a posição por 15 segundos. Repita o exercício com a outra perna.

4. Para a parte posterior da coxa

Imagem Edicase Brasil
Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade Crédito: Martina Osmy | Shutterstock
Ainda deitado, coloque uma toalha ou algum tecido na sola de um dos pés e segure as pontas. Eleve e mantenha a perna flexionada nas primeiras sessões. Depois, pode tentar estender para intensificar o exercício. Fique nessa posição por 15 segundos. Repita o exercício com a outra perna.

5. Para a parte interna da coxa

Imagem Edicase Brasil
Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril Crédito: MilanMarkovic78 | Shutterstock
Sentado no chão com a coluna ereta, junte as solas dos pés e tente encostar os joelhos no chão. Faça por pelo menos 15 segundos.

Veja Também

Como usar o protetor solar corretamente? Dermatologista dá as dicas

Trocar o arroz branco pelo integral é mesmo vantajoso?

10 mitos e verdades sobre a prática e os benefícios do yoga

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde Atividade física
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Horário de verão
Tudo passa. Tudo sempre passará
Votos brancos e nulos são descartados nas eleições
Chegou a hora de votar. Vamos às urnas?
Imagem de destaque
O poder que vem das urnas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados