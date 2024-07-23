3 dicas para fazer lavagem nasal corretamente em crianças

“Uma criança pode ter até 11 crises respiratórias ao ano, uma por mês. No inverno, por conta do tempo frio e seco, o problema pode se tornar mais agudo e frequente, impactando na qualidade de vida da criança, dos pais, nos estudos e nas atividades rotineiras da família. Os cuidados devem ser inéditos para que não ocorra infecção bacteriana secundária, com complicações como otite, sinusite e pneumonia”, afirma a Dra. Flávia Oliveira, pediatra com certificação em medicina do Estilo de Vida.