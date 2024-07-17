3 dicas para criar uma rotina de banho para o bebê

Eliana Dias compartilha que, nesta faixa etária, manter a rotina é muito mais importante do que para um adulto. “É por meio de práticas repetitivas que se cria uma associação por parte da criança, já que ela está começando a vivenciar e entender como as coisas funcionam ao seu redor. Quando falamos em sono e hora de dormir, isso ganha ainda mais força, pois é um momento de descanso e bem-estar. Então, o banho torna-se elemento importante, além de ser superespecial”, garante.