15 lançamentos de beleza: cheiro de doce de leite, maquiagem e mais novidades

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Linha com cheiros e texturas de doces, da Quem Disse, Berenice?

A marca lança uma nova linha de skincare, com um gel de limpeza, um esfoliante, um hidratante facial e um gloss com fragrâncias gourmand ou 'notas de comestíveis', que exalam aroma de doce de leite, brigadeiro e casquinha de baunilha. A formulação da linha conta com Manteiga de Karité, Niacinamida, Extrato de Baunilha e Cacau da biodiversidade brasileira. Essa composição garante uma pele macia, com hidratação profunda e prolongada, além de contribuir para a firmeza da região.

02

Bioretinol Absolute, da Ada Tina

Primeiro sérum anti-idade com Retinol Biopeptides “High Dose” do país, esta é uma opção mais potente que o retinol puro, porém, sem os seus conhecidos efeitos colaterais. A novidade pretende rejuvenescer, renovar, iluminar e clarear a pele, com resultados visíveis já na primeira semana de uso. Ainda contribui com a melhora da flacidez, aumento da firmeza da pele e redução de rugas profundas, devido à alta concentração de retinol biopeptides, que é capaz de aumentar o colágeno da pele. Sua fórmula exclusiva foi desenvolvida para garantir um uso seguro para todos os tipos de pele e, também, para todas as pessoas, já que a novidade pode ser utilizada, inclusive, por peles mais maduras, por gestantes e lactantes.

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Eau de Parfum Le Flâneur 020, da O.U.i

O novo perfume masculino é um convite a sentir a liberdade de viver cada instante do caminho que te leva para as suas grandes conquistas. Um eau de parfum que traz o frescor da liberdade e traduz o homem contemporâneo: elegante e confiante, com um toque de sensualidade. Sua fragrância combina o frescor clássico do Fougère a notas amadeiradas e ambaradas. No topo, Bergamota, Limão, Maçã e Pimenta Rosa dão um tom frutado à saída da composição. Já o Elemi e o Cipreste se entrelaçam em um coração aromático moderno, que evolui para um fundo amadeirado e confortável de Patchouli, âmbar e Camurça.

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Linha Phyto Labial, da Phytoervas

Água de coco, hortelã e frutas silvestres são as três novas apostas da marca para os hidratantes labiais. Todos são enriquecidos com Vitamina E, manteigas de cacau e de manga, além de um blend de óleos naturais que formam uma película protetora nos lábios, garantindo alto poder de hidratação e uma sensação de conforto e maciez. Destaque para o de frutas silvestres, que chega com uma mistura de frutas silvestres e oferece 10 gramas de proteção profunda para os lábios.

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Lip Oil Rosé, da Nivea

Sua fórmula com óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba, proporciona hidratação prolongada, evitando a descamação na região, além de brilho nutritivo rosado sem sensação pegajosa. O lançamento pode ser usado sozinho ou aplicado sobre qualquer tipo de cor de lábios, sendo perfeito para incrementar o seu look desde o trabalho até aquela festa que pede uma maquiagem mais glamourosa, com efeito glossy.

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Linha Glycolic Bright, da L’Oréal Paris

A marca apresenta ao mercado brasileiro sua mais recente linha de skincare, Glycolic Bright. O lançamento representa a entrada da marca no segmento de produtos antimanchas e traz uma fórmula composta por dois potentes ativos que têm ganhado destaque devido aos seus benefícios comprovados em skincare: Ácido Glicólico, que atua na renovação eficaz da pele, removendo células mortas e revelando uma pele mais suave e radiante, e Niacinamida, que ajuda a clarear manchas escuras e uniformizar o tom da pele, fortalecendo a barreira cutânea. A linha conta com Gel de Limpeza Facial, Creme Facial Anti-Marcas Dia, Gel Creme Anti-Marcas Noite e Sérum Facial.

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Neovadiol Creme Uniformizador de Tom com FPS 50, de Vichy

Para corrigir até as rugas mais profundas, a marca desenvolveu o produto que aumenta a firmeza da pele, reduzindo as rugas, a flacidez e as linhas no rosto, deixando a mais radiante, com mais tonicidade e claro. Além disso, a novidade possui uma textura nutritiva diferenciada: não pegajosa e não oleosa. Sua fórmula combina o omega-3, extraído do óleo de arroz integral colhido na Tailândia, com dois ativos exclusivos: o proxylane, que ajuda a reduzir as rugas e a flacidez da pele e o extrato de cássia, que ajuda a uniformizar o tom da pele.

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Fit Me Fresh Tint com Vitamina C, da Maybelline NY

A base oferece cobertura média, proporcionando um acabamento soft matte e natural, e sua fórmula é enriquecida com derivado de Vitamina C, importante ativo de skincare com benefícios antioxidantes e iluminadores que ajudam a uniformizar o tom e deixar a pele radiante. Além disso, o produto possui fator de proteção solar 50, que protege contra os raios UVB, sendo essencial para prevenir danos solares e o envelhecimento precoce da pele. A base é isenta de óleo e não comedogênica, o que significa que funciona muito bem em todos os tipos de pele, até mesmo nas oleosas. A novidade está disponível em 17 tons.

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Vita Balm Neutro, de Ricca

A novidade tem FPS 30 contra raios UVA e UVB que protegem os lábios do envelhecimento precoce, além da ação antioxidante e regenerativa da vitamina E, e proteção contra a luz azul que cria uma película protetora contra os raios nocivos do celular, televisão e computador. Ele age criando uma camada de proteção, trazendo maciez e garantindo a hidratação, evitando rachaduras e machucados na região.

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Siàge Men Cachos e Crespo, da Eudora

A marca lança o tratamento completo para homens que desejam cachos definidos e hidratados. Composto por Shampoo, Condicionador, Creme para Pentear, Óleo Capilar e Ativador de Cachos, oferece uma rotina completa para cabelos do tipo 2A a 4C. As fórmulas com Biotecnologia Affinité 4 D, Pantenol e Blend de Óleos poderosos (Baobá, Moringa, Figo da Índia, Tamanu, Manteiga de Karité e Manteiga de Coco) garantem hidratação profunda, definição duradoura, brilho, maciez e controle do frizz.

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Acniben Esfoliante Suave, da Isdin

Remove as células mortas sem deixar a pele repuxada ou seca, desobstrui os poros e ajuda a reduzir a oleosidade. Em formato gel, conta com micropartículas de celulose de origem 100% natural e biodegradável, além de Niacinamida, um redutor de oleosidade e Zinco PCA, um seborregulador. Estudos mostraram que a novidade deixa a pele mais lisa em 97% dos usuários, 93% dos entrevistados também atestaram que é um esfoliante suave, 86% que a redução do brilho é imediata e 83% afirmaram que reduz visivelmente os poros.

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Shampoo em Barra Lavanda, Jasmim e Gerânio, da Phytoterápica

A marca entra no mercado de cosmético capilar com dois lançamentos: shampoos e condicionadores sólidos com os benefícios dos óleos essenciais. O shampoo é para todos os tipos de cabelo, ele oferece limpeza equilibrada e trata fios quebradiços. Óleo de pracaxi e buriti promovem brilho e proteção, enquanto o aroma floral de lavanda, gerânio e jasmim proporciona uma experiência encantadora

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Linha Pro Curly, da Vizcaya

A linha, composta por quatro itens – shampoo, condicionador, máscara de tratamento e leave-in -, traz os cachos dos seus sonhos em poucos passos. Desenvolvida para simplificar os cuidados com cabelos ondulados, cacheados e crespos de todas as curvaturas. A tecnologia utilizada nos produtos proporciona memória aos cachos, garantindo alinhamento e definição dos fios ao longo do dia e facilitando o day after. A linha, que conta com 23 benefícios, chega com um complexo tecnológico multifuncional que tem ação antifrizz, ativador de cachos e proteção térmica, além de promover brilho e manutenção da cor.

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Blush e Contorno Stick, da Dailus

Alinhados à tendência dos produtos em stick, para um make prático e versátil, as novidades têm textura macia, alta pigmentação e são superfáceis de esfumar. Com fórmula cremosa e emoliente na medida certa, os aliados para o dia a dia também não pesam no rosto, entregam uma cobertura impecável, uniforme e não craquelam. Essas belezinhas deslizam com leveza e entregam acabamento natural e hidratação durante o uso, com manteiga de karité e vitamina E.

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Base Matte Alta Cobertura, da Payot