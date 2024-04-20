11 tipos de sal e como usá-los na cozinha

Considerado o tipo mais nobre, a flor de sal é formada em superfícies salinas, mas ela precisa de pouco vento e muito sol para ser feita. É constituída pelos primeiros cristais de sal que aparecem e permanecem na superfície das águas das salinas. Na extração, feita de forma manual, retirando uma fina película de cristais de sal. Não deve ser levada ao fogo, por ser pura. Geralmente se usa para finalização de pratos, como saladas e alimentos que não foram temperados ao longo da preparação. Assim, é possível manter a textura delicada e o sabor concentrado.