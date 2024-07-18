10 mitos e verdades sobre a dengue

A dengue é uma condição infecciosa pertencente ao grupo das arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes, como o mosquito Aedes aegypti . “A dengue é uma doença febril aguda e sistêmica que pode variar de casos assintomáticos a formas graves, e, se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves e até mesmo ao óbito”, explica a Dra. Fernanda Pimentel, diretora-médica da Baxter.