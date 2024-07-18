AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde

10 mitos e verdades sobre a dengue

É importante estar atento aos sintomas da doença, bem como saber o momento de procurar ajuda médica

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 16:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 jul 2024 às 16:29
Imagem Edicase Brasil
A dengue é uma doença que merece atenção Crédito: Justinboat.29 | Shutterstock

No Brasil, o primeiro semestre de 2024 registrou alarmantes 6.159.160 casos prováveis de dengue, 4.250 mortes confirmadas e 2.730 óbitos ainda em investigação, segundo dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde.

A dengue é uma condição infecciosa pertencente ao grupo das arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes, como o mosquito Aedes aegypti . “A dengue é uma doença febril aguda e sistêmica que pode variar de casos assintomáticos a formas graves, e, se não for tratada adequadamente, pode levar a complicações graves e até mesmo ao óbito”, explica a Dra. Fernanda Pimentel, diretora-médica da Baxter.

Abaixo, a Dra. Fernanda Pimentel esclarece 10 mitos e verdades sobre a dengue. Confira!

1. A dengue só causa febre alta e dor no corpo

Mito . A dengue pode se manifestar de várias formas, desde casos assintomáticos até formas graves que podem levar ao óbito. Além da febre alta e da dor no corpo, os sintomas incluem dor atrás dos olhos, fraqueza e dores nas articulações. Casos graves podem apresentar sangramentos, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e outras complicações, como o choque.

2. Beber água é a única forma de tratar a dengue

Mito . Embora a hidratação oral seja crucial para o tratamento inicial da dengue, ela não substitui o tratamento médico adequado, especialmente em casos graves. A hidratação via oral ajuda na reposição de volume; mas, em casos graves, a administração de soluções intravenosas em ambiente hospitalar para a reposição hídrica, soro de uso intravenoso, é essencial para tratar o choque e ajudar na recuperação clínica.

Imagem Edicase Brasil
O soro caseiro não substitui aquele usado em ambientes hospitalares Crédito: Cozine | Shutterstock

3. O soro caseiro de uso oral pode substituir o soro intravenoso

Mito . O soro caseiro, feito com água, açúcar e sal, e administrado por via oral não substitui o soro intravenoso usado em ambientes hospitalares. Isso porque ele é formulado para tratar o choque hipovolêmico e outras complicações graves da dengue , o que não pode ser alcançado apenas com soluções caseiras.

4. A vacina contra a dengue é a solução definitiva para erradicar a doença

Mito. A vacina contra a dengue é um avanço importante, mas não é a única solução para combater a doença. A prevenção continua sendo essencial, incluindo medidas como o uso de repelentes, instalação de telas em janelas e eliminação de locais que podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti .

5. O tratamento é essencial para a dengue

Verdade . O tratamento nas fases iniciais é baseado principalmente na reposição de líquidos e repouso. É fundamental estar atento para os sintomas que indicam evolução da doença para formas mais graves e buscar atendimento médico adequado, visando reduzir risco de complicações e morte. O tratamento médico é essencial para monitorar e tratar possíveis complicações, além de fornecer hidratação adequada e intervenções necessárias.

6. A dengue só é uma preocupação durante o verão

Mito . Embora a epidemia de dengue seja mais comum no verão, a doença pode ocorrer durante o ano todo. Por isso, é essencial manter medidas preventivas constantemente para evitar surtos.

Imagem Edicase Brasil
O uso do repelente é uma parte importante para a prevenção da dengue Crédito: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock

7. O uso de repelentes é importante para se proteger contra a dengue

Verdade. O uso de repelentes é uma parte importante da prevenção, porém, não é a única medida necessária. É crucial também eliminar focos de água parada , usar telas em janelas e adotar outras práticas para reduzir a presença do mosquito.

8. Apenas pessoas com sintomas graves precisam ir ao hospital

Mito . O Ministério da Saúde procurar imediatamente um serviço de saúde se apresentar febre de 39 °C a 40 °C, de início repentino, e pelo menos duas das seguintes manifestações: 

  • Dor de cabeça;
  • Prostração (fraqueza extrema);
  • Dores musculares ou articulares;
  • Dor atrás dos olhos.

Adicionalmente, é fundamental estar atento para os sintomas que indicam evolução da doença para formas mais graves e buscar atendimento médico adequado, visando reduzir risco de complicações e morte.

9. A dengue é transmitida apenas por mosquitos infectados durante o dia

Mito . Embora o Aedes aegypti seja mais ativo durante o dia, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, ele também pode picar à noite em ambientes bem iluminados. Por isso, é importante usar repelentes e tomar medidas preventivas em todas as horas do dia.

10. A dengue pode ser contraída mais de uma vez

Verdade . A dengue pode ser contraída mais de uma vez, pois existem quatro sorotipos diferentes do vírus. A infecção por um sorotipo não garante imunidade contra os outros. Portanto, a prevenção deve ser mantida independentemente do histórico.

Veja Também

Como fazer inseticidas caseiros para acabar com formigas e baratas

6 dicas para mulheres de como se vestir para uma entrevista de emprego

Hora da diversão: 5 brincadeiras para curtir com as crianças

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debate na Globo: que horas começa, quais as regras e o que esperar
Imagem de destaque
O que se sabe sobre suposto estupro coletivo de estudante em uma fraternidade da Universidade Cornell
André Mendonça
TSE decide derrubar notícias falsas sobre Nossa Senhora e Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados