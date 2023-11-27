10 dicas para ajudar a combater a retenção de líquido

O exercício físico ajuda a estimular a circulação sanguínea e o sistema linfático. Isso, por sua vez, auxilia na eliminação de líquido e na redução do inchaço. “Fazer atividades físicas regularmente e mudar de posição ao longo do dia, evitando ficar muito tempo em pé ou sentado, são boas estratégias para quem tem tendência à retenção de líquido”, afirma a nutricionista Renata Guirau.