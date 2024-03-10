10 benefícios da chia para a saúde

A chia, uma semente pequena, mas poderosa, ganhou popularidade nos últimos anos devido às inúmeras vantagens para a saúde. Originária do México e da Guatemala, ela é rica em nutrientes essenciais e oferece uma variedade de vantagens para o corpo e a mente. Por isso, a seguir, confira os 10 benefícios proporcionados por ela!
1. Rica em fibras
A chia é incrivelmente rica em fibras, fornecendo quase 11 gramas por porção de 28 gramas. As fibras ajudam na digestão, promovendo um trânsito intestinal regular e prevenindo a constipação. Além disso, podem auxiliar na perda de peso, pois proporcionam sensação de saciedade por mais tempo.
“A pessoa deve se comprometer a fazer uma atividade física e ter uma alimentação mais saudável. A chia vai fazer o papel dela de dar aquela ajudinha que todo mundo quer na hora de emagrecer”, indica a nutricionista Izabella Frattezi.
2. Fonte de ômega 3
Essas sementes são uma das maiores fontes vegetais de ômega 3, essencial para a saúde do intestino e do coração, reduzindo o risco de doenças cardíacas e inflamações no corpo. De acordo com nutricionistas, 100 gramas de chia têm oito vezes mais ômega 3 que um pedaço médio de salmão.
“Além disso, o ômega 3 ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, completa a nutricionista Roseli Rossi.
3. Melhora a saúde óssea
Uma porção de semente de chia contém mais cálcio do que um copo de leite, tornando-a uma ótima opção para pessoas que não consomem laticínios. “O cálcio presente na chia ajuda na formação da massa óssea, evitando a osteoporose”, explica Roseli Rossi.
4. Antioxidantes abundantes
A semente de chia possui ácido cafeico e ácido clorogênico, ambos antioxidantes que ajudam a neutralizar os radicais livres, combatendo o envelhecimento celular e ajudando a proteger o organismo de diversas doenças.
5. Fonte de ferro
Uma ótima notícia para quem torce o nariz para o espinafre e outros vegetais ricos em ferro, ou mesmo sofre de anemia ferropriva, é que, conforme a nutricionista Vivian Goldberger, 100 gramas da semente de chia oferecem três vezes mais ferro que a mesma quantidade de espinafre, por exemplo.
6. Boa fonte de proteínas
A chia é ótima para quem faz atividade física e precisa de uma boa fonte de proteínas para a reconstrução muscular. 100 gramas da semente carregam 16 gramas de proteína na composição, “enquanto 100 gramas de arroz integral cru tem 8 gramas de proteína, e o milho-verde cozido, 3 gramas, por exemplo”, conta Roseli Rossi.
7. Fonte de boa gordura
De acordo com Roseli Rossi, a gordura presente na chia é considerada do bem, sendo responsável por afastar as doenças cardiovasculares. Além disso, ela ajuda a reduzir a formação de coágulos sanguíneos e arritmias, diminui o colesterol circulante no sangue e aumenta a sensibilidade à insulina.
8. Rica em magnésio
Essencial para o pleno funcionamento do cérebro e ligações cognitivas, o magnésio também está muito presente na semente de chia. “Em comparação com 100 gramas de brócolis, a semente de chia tem 15 vezes mais magnésio”, conta Vivian Goldberger.
9. Melhora o desempenho no exercício
Essas sementes podem ser um ótimo complemento para a dieta de atletas, pois fornecem energia sustentada e ajudam na hidratação. Isso porque a chia absorve várias vezes o seu peso em água, mantendo o corpo hidratado por mais tempo.
10. Saúde da pele
As sementes de chia contêm antioxidantes poderosos, como polifenóis, que combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e auxiliando na prevenção do envelhecimento prematuro da pele. A presença de vitaminas, minerais e proteínas também promove a regeneração celular e a produção de colágeno, essencial para manter a elasticidade e firmeza da pele.