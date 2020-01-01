Se acha que chamar a mulher de bruta é elogio, você reforça a cultura machista

Mulher e força Crédito: Divulgação

Tornou-se usual no Brasil, nos últimos anos, chamar mulheres que são bem-sucedidas, principalmente no esporte, de “brutas”. Comentários do tipo “é pura brutalidade” são tidos como elogios nas redes sociais. Confraria das “brutas” é a nova forma de mulheres se auto-organizarem em grupos de amigas. Escrever “brutas” nos uniforme de ciclismo tornou-se a regra!

Mas será que sabemos realmente o significado e a origem do termo brutalidade?

Segundo o dicionário Aurélio on-line, brutalidade significa: rudeza, grosseria, violência, selvageria, castigar com brutalidade. De acordo com o mesmo dicionário, são sinônimos de brutalidade, barbaridade e desumanidade.

Brutalidade está ligado à violência, violência que muitas vezes é praticada pelo homem contra a mulher. De acordo como Caroline Espinola, no seu livro "Dos Direitos Humanos das Mulheres à Efetividade da Lei Maria da Penha", “a violência é um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra alguém, e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e intimidação, pelo medo e terror”.

Historicamente, a mulher sofreu discriminação e violência em suas relações intersubjetivas e sociais, ou seja, nos seus relacionamento afetivos e familiares, e no ambiente do trabalho. Por isso, uma das reações a tantos anos de opressão e desigualdades é o uso invertido de formas de agir tipicamente masculinizadas e machistas, como a violência como forma de expressão feminina. Assim, muitas pessoas vêm defendendo que o feminismo é a total igualdade na forma de agir masculina.

Vamos com calma aqui: a mulher tem direito de ser quem ela quer ser, de estar onde ela quer estar. Para isso ela não precisa incorporar formas, trejeitos, costumes e hábitos masculinos, modos esses de agir que as oprimiram (e ainda oprimem) por anos a fio, na história da humanidade.

Ora, agir com violência e brutalidade, de forma desumana e desrespeitosa não é necessário para ser uma mulher na pós-modernidade. Pelo contrário, a mulher deve-se considerar independente e autônoma, se puder ser ela mesma, com as suas idiossincrasias, seus hormônios específicos, suas qualidades únicas, no mesmo ambiente em que convive com homens, sem necessidade de agir como eles.