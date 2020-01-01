Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se acha que chamar a mulher de bruta é elogio, você reforça a cultura machista
Força

Se acha que chamar a mulher de bruta é elogio, você reforça a cultura machista

A mulher sofreu discriminação e violência em suas relações intersubjetivas e sociais. Por isso, uma das reações a anos de opressão e desigualdades é o uso invertido de formas de agir tipicamente machistas

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

01 jan 2020 às 04:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Mulher e força Crédito: Divulgação
Tornou-se usual no Brasil, nos últimos anos, chamar mulheres que são bem-sucedidas, principalmente no esporte, de “brutas”. Comentários do tipo “é pura brutalidade” são tidos como elogios nas redes sociais. Confraria das “brutas” é a nova forma de mulheres se auto-organizarem em grupos de amigas. Escrever “brutas” nos uniforme de ciclismo tornou-se a regra!
Mas será que sabemos realmente o significado e a origem do termo brutalidade?
Segundo o dicionário Aurélio on-line, brutalidade significa: rudeza, grosseria, violência, selvageria, castigar com brutalidade. De acordo com o mesmo dicionário, são sinônimos de brutalidade, barbaridade e desumanidade.

Veja Também

Violência contra mulheres negras no ES não para de crescer

População tem ficado no polo extremo quanto ao respeito a direitos humanos

Deus não disse que você é obrigado a converter ninguém

Brutalidade está ligado à violência, violência que muitas vezes é praticada pelo homem contra a mulher. De acordo como Caroline Espinola, no seu livro "Dos Direitos Humanos das Mulheres à Efetividade da Lei Maria da Penha", “a violência é um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra alguém, e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e intimidação, pelo medo e terror”.
Historicamente, a mulher sofreu discriminação e violência em suas relações intersubjetivas e sociais, ou seja, nos seus relacionamento afetivos e familiares, e no ambiente do trabalho. Por isso, uma das reações a tantos anos de opressão e desigualdades é o uso invertido de formas de agir tipicamente masculinizadas e machistas, como a violência como forma de expressão feminina. Assim, muitas pessoas vêm defendendo que o feminismo é a total igualdade na forma de agir masculina.
Vamos com calma aqui: a mulher tem direito de ser quem ela quer ser, de estar onde ela quer estar. Para isso ela não precisa incorporar formas, trejeitos, costumes e hábitos masculinos, modos esses de agir que as oprimiram (e ainda oprimem) por anos a fio, na história da humanidade.

Veja Também

Negritude e branquitude: as diferenças além da cor da pele

ES precisa abraçar e promover a inclusão sadia de refugiados

País que respeita a democracia, respeita os valores de sua Constituição

Ora, agir com violência e brutalidade, de forma desumana e desrespeitosa não é necessário para ser uma mulher na pós-modernidade. Pelo contrário, a mulher deve-se considerar independente e autônoma, se puder ser ela mesma, com as suas idiossincrasias, seus hormônios específicos, suas qualidades únicas, no mesmo ambiente em que convive com homens, sem necessidade de agir como eles.
Enfim, quem acredita que tem que ser igual a um homem para ter direitos de cidadã, direitos humanos, direito à equiparação salarial, à dignidade humana, a ser vitoriosa na vida e no esporte, talvez esteja se submetendo a uma lógica machista e patriarcal sem mesmo estar sabendo que está sendo manipulada.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

Tópicos Relacionados

mulher Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados