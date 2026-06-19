Grande Vitória terá vacinação sem agendamento no sábado (20); veja locais

Os municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, na Grande Vitória, farão campanhas de vacinação sem agendamento prévio, neste sábado (20). Entre os imunizantes ofertados estão vacinas contra gripe, dengue e vírus sincicial respiratório.





Na capital, as doses serão aplicadas em três bairros. No município canela-verde, a ação será feita em três pontos. Em Viana, oito unidades de saúde participarão da campanha. Em Cariacica, a vacinação será no no Shopping Moxuara e na Sera haverá dois pontos para imunização.