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Imunização

Grande Vitória terá vacinação sem agendamento no sábado (20); veja locais

Ação ocorrerá nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana. Serão ofertadas vacinas contra gripe, dengue e vírus sincicial

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 18:13

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

19 jun 2026 às 18:13
Vacinas serão aplicadas sem hora marcada na Grande Vitória Freepik

Os municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, na Grande Vitória, farão campanhas de vacinação sem agendamento prévio, neste sábado (20). Entre os imunizantes ofertados estão vacinas contra gripe, dengue e vírus sincicial respiratório.


Na capital, as doses serão aplicadas em três bairros. No município canela-verde, a ação será feita em três pontos. Em Viana, oito unidades de saúde participarão da campanha. Em Cariacica, a vacinação será no no Shopping Moxuara e na Sera haverá dois pontos para imunização. 

Confira os pontos de imunização

Vitória

  • As doses serão aplicadas no sábado (20), das 8h às 15h, nas unidades de saúde de Santo Antônio e Maria Ortiz, e no Unique Mall, em Jardim Camburi. 
  • As vacinas ofertadas serão contra gripe, dengue, vírus sincicial respirtório (para gestantes a partir da 28ª semana) e imunizantes de rotina (exceto BCG) .


Vila Velha

  • A vacinação será realizada no sábado (20), em três pontos da cidade, contra diferentes tipos de doença. Os moradores devem apresentar obrigatoriamente documento oficial com foto. Crianças e adolescentes também devem apresentar a carteira de vacinação.   
  • Boulevard Shopping: serão aplicadas vacinas contra diversas doenças. Além disso, será possível emitir a declaração vacinal no local. A ação vai ser realizada das 11 às 18 horas.
  • Terra Vermelha: será ofertado o imunizante contra a influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacinação ocorrerá das 8h às 16 horas no campo do Normilhão, na 3ª edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida.
  • Unidade de saúde de Jaburuna: terá aplicação de vacina contra a gripe, das 8h às 15 horas. 




Viana

  • A imunização contra a gripe ocorrerá, no sábado (20), em oito unidades de saúde dos bairros: Areinha; Ipanema; Marcílio de Noronha I; Morada Bethânia; Nova Bethânia I; Soteco; Universal; Viana Sede.
  • Os moradores também poderão receber outros tipos de atendimento médico sem agendamento, como serviços de enfermagem, odontológicos, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros.


Cariacica

  • A vacinação ocorrerá sábado (20), entre 10h e 17h, no Shopping Moxuara.
  • Será necessário levar documento com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação para o morador receber a imunização.

Serra
  • No sábado (20), a vacinação ocorrerá no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, de 9h as 17h, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Nova de Colares, de 8h as 16h.
  • Os imunizantes disponíveis serão contra covid-19 e influenza, além das vacinas de rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
  • Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS e, se possível, a carteira de vacinação.

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