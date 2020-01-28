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Leonel Ximenes

Rodosol admite: estão faltando TAGs para 3ª Ponte e Rodovia do Sol

Concessionária diz que houve atraso na entrega do equipamento, mas que o fornecimento será restabelecido nesta semana

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedágio da Terceira Ponte: motoristas não estão conseguindo novos TAGs para passar pela Via Expressa Crédito: Ari Mello/G1
Motoristas não estão conseguindo instalar novos TAGs para passar pela Via Expressa da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. Segundo a assessoria da Rodosol, o equipamento, que é importado, sofreu um atraso na entrega. Ainda de acordo com a concessionária, o pedido do material foi feito em novembro passado, com previsão inicial máxima de entrega para a segunda semana de janeiro de 2020, o que acabou não acontecendo.
“A informação do fornecedor é que o material já está no Brasil, aguardando trâmites alfandegários, com nova previsão de entrega para esta semana”, alega a Rodosol em nota enviada à coluna.

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A concessionária diz que foram cedidos, em dezembro, 864 TAGs, que são gratuitos, mas tem gente reclamando que não consegue o dispositivo desde o ano passado. É o caso do cinegrafista Alessandro Gomes da Silva, de 50 anos de idade.
“Em 2019, tentei três vezes instalar o TAG e não consegui. E uma delas foi no começo daquele ano. Hoje (ontem) tentei mais uma vez e novamente me disseram que não tinha”, lamenta o usuário, que todo dia faz o percurso da Serra a Vila Velha, onde trabalha.

RODOSOL DIZ QUE EQUIPAMENTO COMEÇOU A FALTAR  NO DIA 23

A Rodosol, entretanto, diz que o equipamento está faltando desde a última quinta-feira 23. “Não procede a informação de falta de TAGs desde o ano passado. Trata-se de uma questão referente a desembaraço aduaneiro e a previsão é que até o início da próxima semana o fornecimento seja restabelecido”, reiterou a concessionária.
A empresa também descartou a falta do dispositivo como um dos causadores dos grandes engarrafamentos registrados desde o começo do ano na praça do pedágio da Terceira Ponte. “Cerca de 20 usuários procuraram a empresa no período em que não havia TAG disponível. Dessa forma, a conclusão é que não há impacto no fluxo”, minimiza a Rodosol.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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