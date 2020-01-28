Rodosol admite: estão faltando TAGs para 3ª Ponte e Rodovia do Sol

Motoristas não estão conseguindo instalar novos TAGs para passar pela Via Expressa da Terceira Ponte
e da Rodovia do Sol
. Segundo a assessoria da Rodosol, o equipamento, que é importado, sofreu um atraso na entrega. Ainda de acordo com a concessionária, o pedido do material foi feito em novembro passado, com previsão inicial máxima de entrega para a segunda semana de janeiro de 2020, o que acabou não acontecendo.
“A informação do fornecedor é que o material já está no Brasil, aguardando trâmites alfandegários, com nova previsão de entrega para esta semana”, alega a Rodosol em nota enviada à coluna.
A concessionária diz que foram cedidos, em dezembro, 864 TAGs, que são gratuitos, mas tem gente reclamando que não consegue o dispositivo desde o ano passado. É o caso do cinegrafista Alessandro Gomes da Silva, de 50 anos de idade.
“Em 2019, tentei três vezes instalar o TAG e não consegui. E uma delas foi no começo daquele ano. Hoje (ontem) tentei mais uma vez e novamente me disseram que não tinha”, lamenta o usuário, que todo dia faz o percurso da Serra a Vila Velha, onde trabalha.
A Rodosol, entretanto, diz que o equipamento está faltando desde a última quinta-feira 23. “Não procede a informação de falta de TAGs desde o ano passado. Trata-se de uma questão referente a desembaraço aduaneiro e a previsão é que até o início da próxima semana o fornecimento seja restabelecido”, reiterou a concessionária.
A empresa também descartou a falta do dispositivo como um dos causadores dos grandes engarrafamentos registrados desde o começo do ano na praça do pedágio da Terceira Ponte. “Cerca de 20 usuários procuraram a empresa no período em que não havia TAG disponível. Dessa forma, a conclusão é que não há impacto no fluxo”, minimiza a Rodosol.