Motoristas levam mais de 20 minutos para cruzar 3ª Ponte e culpam pedágio

Trânsito congestionado na Terceira Ponte Crédito: Ricardo Medeiros

No início da tarde desta quinta-feira (16), diversos motoristas reclamaram do trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha - Vitória . Por volta das 14 horas, os condutores relataram que levaram até 25 minutos para percorrer o trecho, que tem menos de quatro quilômetros.

O motorista de aplicativo Davi Rocha foi um deles. "O trânsito está começando lá na Praia da Costa e não tem acidente, não tem nada. Penso que é por causa do pedágio, mesmo. Na faixa que eu estava, por exemplo, não tinha ninguém antecipando a cobrança", revelou, antes de seguir viagem para a cidade de Serra.

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Técnico de assistência e montador de móveis, Alex Santana não sabia do aumento do pedágio – de R$ 2 para R$ 2,10 – e precisou esperar alguns minutos para receber o troco ao pagar a tarifa com uma nota de R$ 50. "A cabine abriu na hora em que cheguei, mas como a nota era grande, pediram para eu esperar depois da cancela", contou ele, que saiu de Itaparica com destino a Jardim Camburi.

Quem também enfrentou lentidão na principal ligação entre Vila Velha e Vitória foi o técnico em informática Rossano Bernabé. "Faço esse caminho todo dia para o trabalho e sempre tem esse problema. Agora nas férias, tem mais lentidão nesse horário, mas quando as aulas voltarem a tendência é que a situação fique cada vez pior", comentou.

A reportagem de A Gazeta fez a travessia da Terceira Ponte, de Vila Velha para Vitória, e levou cerca de cinco minutos para percorrer o trajeto, por volta das 15h desta quinta-feira (16). Neste mesmo horário, apenas uma faixa estava sendo utilizada para a cobrança automática de pedágio (via expressa), enquanto as outras sete estavam em sistema manual.

A EXPLICAÇÃO DA RODOSOL

Procurada, a Rodosol informou que, entre as 12h55 e 13h45 desta quinta-feira (16), foram registradas duas motos com pane, um carro com problema e uma colisão traseira entre dois veículos no sentido Norte. Todo tipo de ocorrência na Terceira Ponte gera, de alguma forma, impacto no trânsito, afirmou em nota.

A concessionária também garantiu que estuda alternativas para melhorar a fluidez e que remaneja as pistas da praça do pedágio (de automática para manual) de acordo com a necessidade. Além disso, a Rodosol também informou que dobrou o número de auxiliares de pista para agilizar a cobrança, aumentando a capacidade de operação de cada cabine em 40%.