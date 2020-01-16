Grande fluxo de veículos causa engarrafamento na Terceira Ponte

Um engarrafamento de veículos na Terceira Ponte, no sentido Norte, foi registrado por motoristas no início da tarde desta quinta-feira (15). O trânsito está lento para quem segue de Vila Velha para Vitória.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento se deve ao grande fluxo de carros que seguem no sentido Capital. A empresa disse que a última pane de veículo foi registrada às 13h08, mas que não causou problemas no trânsito.
Atualização
Em nota enviada no final da tarde desta quinta-feira (16), a Rodosol informou que entre as 12h55 e 13h45 foram registradas duas motos com pane, um carro com problema e uma colisão traseira entre dois veículos no sentido Norte. Todo tipo de ocorrência na Terceira Ponte gera, de alguma forma, impacto no trânsito, afirmou a concessionária