Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Grande fluxo de veículos causa engarrafamento na Terceira Ponte
Trânsito

Grande fluxo de veículos causa engarrafamento na Terceira Ponte

A Rodosol, que administra a ponte e a Rodovia do Sol, informou que não há nenhuma ocorrência registrada no momento. O trânsito se deve ao grande fluxo de veículos, segundo a concessionária

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 15:14
Câmeras da Rodosol mostram engarrafamento na Terceira Ponte nesta quinta-feira Crédito: Reprodução | Rodosol
Um engarrafamento de veículos na Terceira Ponte, no sentido Norte, foi registrado por motoristas no início da tarde desta quinta-feira (15). O trânsito está lento para quem segue de Vila Velha para Vitória.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento se deve ao grande fluxo de carros que seguem no sentido Capital. A empresa disse que a última pane de veículo foi registrada às 13h08, mas que não causou problemas no trânsito. 

Atualização

Em nota enviada no final da tarde desta quinta-feira (16), a Rodosol informou que entre as 12h55 e 13h45 foram registradas duas motos com pane, um carro com problema e uma colisão traseira entre dois veículos no sentido Norte. Todo tipo de ocorrência na Terceira Ponte gera, de alguma forma, impacto no trânsito, afirmou a concessionária

Veja Também

Motoristas levam mais de 20 minutos para cruzar 3ª Ponte e culpam pedágio

Governo quer faixa exclusiva de ônibus ligando Vila Velha a Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados