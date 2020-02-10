Maca, spirulina, matcha: veja receitas com esses e outros superalimentos

Data: 30/01/2020 - ES - Vitória - Beatriz Gaudio, nutricionista - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

Todo mundo deseja se alimentar melhor. E o melhor é poder contar com certas soluções que sejam, ao mesmo tempo, práticas, mais naturais e altamente nutritivas. É aí que entram em ação dos superalimentos. Eles são assim chamados porque reúnem, em boas doses, características essenciais para atender às necessidades diárias do organismo.

"Os superalimentos são alimentos que possuem, além de vitaminas e minerais, uma dose extra de compostos chamados de bioativos, que podem trazer diversos benefícios para nossa saúde", explica a nutricionista Beatriz Gaudio.

Selecionamos cinco deles na versão em pó que você deveria incluir na alimentação: maca peruana, matcha, spirulina, cúrcuma e ora-pro-nóbis.

Cúrcuma

A cúrcuma ou açafrão-da-terra é uma espécie de raiz com propriedades medicinais. De acordo com a nutricionista Beatriz Gaudio, é famosa por uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana e digestiva, podendo ser usada como remédio natural para melhorar problemas gastrointestinais e para tratar resfriados e até reduzir o colesterol alto.

"A cúrcuma é usada principalmente para temperar comidas, no preparo do arroz, ovos mexidos, carnes, legumes, sopas e por aí vai", cita ela.

A dica é combinar com pimenta ou gengibre para melhorar sua absorção no organismo.

Receita: Pão de queijo caseiro

Ingredientes: 2 xícaras de polvilho azedo + 1 xícara de queijo ralado + 2 ovos + pitada de cúrcuma + ½ xícara de água morna + 1 col de chá de fermento.

Modo de preparo: É só misturar, fazer as bolinhas e levar ao forno.

Maca peruana

A maca peruana (ou apenas maca) é um tubérculo da família do nabo, do repolho e do agrião. Segundo a nutricionista, tem importantes propriedades medicinais, sendo utilizada tradicionalmente para aumentar a vitalidade, a libido. Por isso, é conhecida como um energizante natural. Além disso, é útil para otimizar o ciclo menstrual desregulado, reduzir problemas de fertilidade e melhorar distúrbios hormonais.

A maca é feita num processo de liofilização, quando um alimento passa por uma desidratação, depois um resfriamento a baixíssimas temperaturas, seguido de uma sublimação do gelo formado a vácuo parcial. Esse método garante a preservação das características físicas e nutricionais do produto.

"Ela também pode ser usada no preparo de alimentos, mas harmoniza melhor quando adicionada a shakes ou sucos, pois seu sabor pode ser um pouco diferente para algumas pessoas", comenta Beatriz.

Receita: Suco detox

Ingredientes: 100 gramas de morango + 250 ml de água de coco + 1 colher de sobremesa de maca peruana + 01 colher de gengibre ralado.

Modo de preparo: Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata.

Matcha

O matcha é feito das folhas mais jovens do chá verde e, por isso, tem propriedades mais concentradas.

"Rico em antioxidantes e tendo forte efeito termogênico, o matcha ajuda no processo de emagrecimento, além de melhorar a capacidade de concentração mental", diz Beatriz.

Segundo ela, além do próprio chá, matcha também pode ser consumido como ingrediente de receitas de bolos, pães e sucos.

Receita: Macha Latte

Ingredientes: 300 ml de leite + 1 colher de sopa de matcha + 1 colher de chá de canela em pó + 1 colher de chá de cardamomo em pó + 1 colher de chá de cravo em pó + 1 pedaço pequeno de gengibre ralado + melado de cana ou mel para adoçar.

Modo de preparo: Misture todos os ingredientes e bata no liquidificador ou com um fouet. Transfira para uma panela em fogo baixo e aqueça. Sirva imediatamente

Spirulina

A spirulina é um tipo de alga utilizada como suplemento nutricional devido ao fato de ser excelente fonte de proteínas e aminoácidos, vitaminas e minerais. De acordo com a nutricionista, é muito utilizada por pessoas que estão se recuperando de cirurgias, por vegetarianos, por quem faz dieta hipocalórica ou até por dependentes químicos, pois eles costumam precisar de um aporte nutricional maior.

"A forma em pó pode ser ingerida com um pouco de água ou em sucos e vitaminas", orienta ela.

Receita: Creme de Queijo Verde

Ingredientes: ½ xícara de cottage ou creme de muçarela de búfala + 2-3 col de chá de espirulina.

Preparo: Misture a espirulina ao creme de queijo até atingir a cor desejada.

Ora-pro-nobis

Sua mãe ou sua avó devem conhecer. A ora-pro-nobis é uma folha muito comum, abundante em solo brasileiro, e muito nutritiva. Geralmente, é consumida em saladas ou refogada. Mas também existe na versão em pó, para ser comprada nas lojas que vendem produtos a granel.

"Ela é conhecida por ser uma excelente fonte de proteína. Para se ter uma ideia, em 100g de ora-pro-nobis temos 20g de proteína. Ajuda a melhorar o funcionamento do intestino por ser rica em fibra, e a prevenir a anemia devido ao ferro presente, além do seu poder antioxidante devido à grande quantidade de vitaminas", destaca Beatriz.

A dica, segundo ela, é diluir em água, sucos, smoothies, frutas, saladas ou na preparação de bolos, pães, massas, biscoitos, temperos e recheios.

Receita: Omelete de ora-pro-nóbis

Ingredientes: 4 ovos inteiros + 2 colheres de sopa de ora-pro-nóbis em pó + 1 colher de sopa de óleo de coco + 5 cebolinhas picadas + Sal a gosto