Rica em proteína, conheça a planta que vale como bife

A secretária Thais Nucci, 37 anos, gosta de consumir ora-pro-nóbis, uma planta rica em ferro e proteína Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Quem é fã de comida mineira deve ter provado algum prato com esse ingrediente. Ele tem um nome engraçado, mas é altamente nutritivo, desses que deveriam estar na nossa mesa no dia a dia.

A ora-pro-nóbis (orai por nós em latim) é uma hortaliça pouco conhecida pelos lados de cá. Tanto que não é tão fácil encontrá-la em qualquer mercado ou feira. Vale tão a pena que muita gente compra até pela internet ou planta em casa, diz a médica Mariana Comério.

Por ser rica em proteína, é conhecida como carne dos pobres. Ela tem na composição pelo menos 25% de proteína. É uma quantidade suficiente para uma refeição, por exemplo. Por isso é tão consumida por vegetarianos e veganos, destaca a médica.

Por isso, quem costuma comer apenas alface nas refeições deve começar a rever esse hábito. Alface só tem fibras, praticamente nada mais. Poucas folhas tem tantos benefícios, com tantos nutrientes, como a ora-pro-nóbis, observa Mariana.

De acordo com a nutricionista Giselli Morais Prucoli, um adulto sadio deve comer, em média, um grama de proteína por quilo. Ou seja, uma pessoa de 70kg deve ingerir 70 gramas de proteína diariamente. Assim, consumindo numa refeição 100g de ora-pro-nóbis, a pessoa já terá 25 gramas de proteína, indica ela.

FERRO

A ora-pro-nóbis tem bastante ferro também. Mas se destaca perante outros verdes, como couve e espinafre, por exemplo, por outro motivo. Outros vegetais também têm ferro, mas ele não é facilmente absorvido pelo organismo, como acontece com o ferro presente na carne vermelha. Por isso, a orientação nesses casos é sempre consumir as folhas com alimentos ricos em vitamina C para melhorar essa absorção. Só que a ora-pro-nóbis já tem vitamina C na composição dela também. Chega a ter quatro vezes mais que a laranja. Então, é mais completa nesse sentido, explica Giselli.

A planta traz ainda muita fibra, o que faz dela uma boa opção para quem intestino ruim, que sofre de constipação, segundo a doutora Mariana Comério.

A hortaliça pode ser consumida refogada ou crua em saladas, por exemplo. O sabor, segundo a nutricionista, é neutro. Por isso, é difícil alguém não gostar, diz.

A secretária Thais Nucci, 37 anos, incluiu a ora-pro-nóbis na dieta. Ela, que é vegana, foi atrás da planta para ter em casa. Consegui uma muda e plantei em dois vasos. Ainda estão crescendo, mas consigo já usar no suco verde. Estou louca para usar em mais receitas, comenta ela.

Como também é triatleta, Thais sabe que precisa de um reforço extra na alimentação. Procuro tudo que pode me ajudar, afirma.

O que é

Pereskia aculeata é o nome científico desta planta conhecida popularmente por ora-pro-nóbis - que vem do latim e significa orai por nós

O nome

Esse nome vem lá dos tempos coloniais em Minas Gerais, quando a expressão era comum nas missas católicas. Reza a lenda que muitas igrejas tinham cercas feitas dessa planta. E enquanto o padre realizava a cerimônia, as pessoas aproveitavam para colher a hortaliça

Cultivo

É uma planta de fácil cultivo, que se dá bem em qualquer solo, gosta de luz e é resistente. Pode ser usada em cercas vivas ou para ornamentar a casa

Propriedades

A ora-pro-nóbis tem um alto teor de proteína: cerca de 25% da planta. É rica em ferro, manganês, vitamina C e cálcio. Por isso, é recomendada para pessoas com anemia e desnutrição, por exemplo. Também tem muita fibra, ajudando no funcionamento do intestino. Por ter vitamina A, é boa para a pele, cabelos, visão. Por ter ácido fólico, é indicada para gestantes

Como consumir

O sabor da planta é neutro. Em terras mineiras, as partes mais apreciadas são as folhas. É habitual comê-las refogadas ou cruas. Na maioria das vezes, elas acompanham ou compõem os pratos principais. Esse é o caso, por exemplo, do Frango com ora-pro-nóbis

Outras formas

Vale moer as folhas, de forma que virem um pó a ser usado em receitas como de pães, tortas, sopas etc