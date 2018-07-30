Quer mais proteína? Então coloque hortaliças no prato

Nem só de peito de frango e ovo precisa viver a turma fitness. Quem malha já entendeu que precisa consumir bastante proteína para ter mais resultados. O que pouca gente sabe é que esse nutriente está em outros alimentos, como nas hortaliças, como couve, brócolis, espinafre e coentro, por exemplo. Já que o preço da carne bovina está pela hora da morte, vale provar novas opções

Aline Mareto consome hortaliças ricas em proteína Crédito: Marcelo Prest

A proteína é extremamente importante para nosso corpo, como explica o médico especialista em Nutrologia Wesley Schunk. Posso dizer que sem ela não existiria vida! Ela é responsável por inúmeras funções, como toda a formação da estrutura do nosso corpo: músculos, pele, cabelos, cita ele.

Segundo a nutricionista Luane Magnago, a proteína é formada por uma combinação de aminoácidos, muitos já produzidos pelo nosso corpo. Mas existem os aminoácidos essenciais, que o corpo não produz e que precisamos ingerir através dos alimentos, explica.

Sinais

Sem proteína, o corpo não responde bem. Tem que estar na alimentação diariamente, distribuída entre as refeições. Na falta dela, o corpo dá sinais de fraqueza por causa da perda muscular, aponta a nutricionista.

Muita gente acha que só vai adquirir proteína de fontes animais, como carnes, ovos, leite. É um erro achar isso. É possível obter proteína dos vegetais, em verduras, grãos e folhas. Não na mesma quantidade que encontramos no reino animal. Por isso, é importante fazer essa junção e variar as fontes de proteína, diz Luane.

Na lista das hortaliças que garantem essa força para nosso organismo, algumas vão lá para o topo. O coentro, ingrediente típico na moqueca capixaba, é um deles. Em 100 gramas desse alimento, 20 gramas são só proteína.

Daí porque vegetarianos e veganos não ficam órfãos de proteína. No caso deles, é preciso estar bem atento às quantidades para atingir o mínimo necessário de proteínas e manter o corpo saudável. Como as hortaliças têm menos quantidades de proteínas, é necessário, às vezes, suplementar. Existem vitaminas essenciais ao organismo que se encontram especialmente em proteínas de origem animal, como B12 e ferro. Agora, se não existe essa restrição, o ideal é mesclar os dois: comer bastante verduras e hortaliças e complementar com carnes brancas e ovos, orienta Schunk.

Para garantir todos os nutrientes dessas hortaliças, o ideal, diz o médico, é sempre consumí-las cruas. O calor desnatura as proteínas. Consumir junto a um carboidrato também facilita sua absorção pelas células.

No suco

Uma forma de consumir a couve crua, por exemplo, é no suco, como muita gente já faz.

No prato da modelo Aline Moreto, de 26 anos, sempre tem algo verde. Não deixo de comer carne, mas pesquiso bastante e sei que preciso comer folhas, legumes, verduras para ter proteína. Aprendi a gostar e como todos os dias. Até no café da manhã. Gosto de colocar espinafre nos ovos, por exemplo, conta a jovem.

SAIBA MAIS

Função

Atuam no sistema de defesa do organismo, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos. São responsáveis pela formação dos músculos, tecidos, órgãos. Sem ela, o corpo dá sinais de fraqueza muscular

Como obter

Nos alimentos de origem vegetal, está presente nas folhas, em legumes e verduras, nas oleaginosas, nos grãos

Campeões

O coentro é um dos campeões em proteína: uma porção de 100g desse alimento, 20g são de proteína. Outros no topo da lista são couve, brócolis, espinafre, agrião, taioba, ora-pro-nobis, rúcula, folha de mostarda

Como consumir