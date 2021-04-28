Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pele

Kelly Key faz vídeo sobre psoríase e afirma que sofre preconceito

A cantora conta que a condição a ajudou a descobrir outros problemas de saúde

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:45
A cantora Kelly Key
A cantora Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram @oficialkellykey
Kelly Key, 38, publicou em seu canal do YouTube um vídeo intitulado Tudo sobre minha psoríase, onde conta que sofre preconceito por causa das causa lesões na pele causadas pela doença. Segundo a cantora, muitas pessoas acham que é contagioso.
"Quem passa pelo mesmo que eu sabe que é desesperador. A psoríase é desmotivante, leva a gente para lugares muito chatos e perigosos da gente ficar, como depressão. A gente sofre o preconceito das pessoas também porque acham que é contagioso", diz ela.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença inflamatória crônica, que se manifesta principalmente por lesões cutâneas, geralmente como placas avermelhadas e descamação, que podem surgir em qualquer local do corpo, principalmente no couro cabeludo, cotovelos e joelhos. A doença afeta 2,5 milhões de brasileiros e o preconceito com a aparência pode causar distúrbios emocionais como ansiedade e depressão.
"No início, eu já tinha uma dermatite seborreica na cabeça. Alguns fatores de estresse a aumentavam. Foi uma surpresa ainda por cima a psoríase ter agravado tanto", conta Kelly, acrescentando que o agravamento da condição a ajudou a descobrir outras questões com seu corpo.
"A psoríase me levou a outras descobertas. Meu caso agravou, as lesões ficaram muito maiores. Como elas foram aumentando ao longo desse processo, isso chamou nossa atenção", lembra a cantora. "A partir dela a gente descobriu intolerância ao glúten, à lactose e a outros alimentos que acabaram potencializando essa minha inflamação sistêmica."

Veja Também

Como cuidar da saúde da pele após vários dias de exposição ao sol

Os perigos da busca da imagem corporal perfeita

Quando temos algum transtorno, acontecem alterações dentro do nosso corpo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cuidados com Corpo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Editais e Avisos - 28/04/2026
Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados