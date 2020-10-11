Quando temos algum transtorno, acontecem alterações dentro do nosso corpo

Alguns transtornos podem desencadear alterações em outras partes do corpo humano Crédito: Pixabay

Antes mesmo do início da pandemia que estamos vivendo, a depressão e os transtornos de ansiedade já se mostravam cada vez mais incidentes na população. Acredito que deveríamos falar mais sobre o assunto, para que os pacientes entendam a necessidade de iniciar e dar continuidade de maneira adequada a um tratamento psiquiátrico.

Com uma simples pesquisa na internet, conseguimos saber quais são os sintomas de um episódio depressivo, de transtorno de ansiedade generalizada e demais transtornos psiquiátricos. Mas o que está acontecendo no nosso organismo quando estamos assim?

É importante compreender, grosso modo, que um transtorno mental, como a depressão, gera sintomas emocionais, cognitivos e físicos porque altera o funcionamento de “circuitos” cerebrais. Esse desbalanço, por sua vez, leva a uma alteração em cascata do sistema neuroendócrino. Assim, quando temos algum transtorno não estamos só sentindo algo que está incomodando. Estão acontecendo alterações dentro do nosso corpo.

Em um episódio depressivo, por exemplo, estudos demonstram que apresentamos várias alterações sistêmicas. Com esses novos dados, hoje podemos dizer que um episódio depressivo é um “transtorno mental com repercussões neurossistêmicas inflamatórias”. Ele pode alterar os níveis de cortisol e fatores da cascata da inflação, gerando uma espécie de “neuroinflamação”.

Quando o paciente inicia o tratamento adequado, imediatamente após o aparecimento dos sintomas, o tratamento se torna mais efetivo e há maiores chances de remissão completa dos sintomas. Por isso, um serviço de atendimento para casos de urgência e emergência psiquiátrica é muito importante na rede de atenção à saúde. Essa pode ser uma das principais portas de entrada para o início do tratamento psiquiátrico.

Precisamos diminuir o estigma existente a respeito dos transtornos psiquiátricos, pois isso muitas vezes leva a população a postergar o início do tratamento, dificultando uma recuperação mais rápida. É fundamental procurar ajuda com um profissional qualificado assim que for identificado qualquer sintoma de depressão ou de outros transtornos.