Como cuidar da saúde da pele após vários dias de exposição ao sol

Hidratar bastante a pele e evitar banhos quentes estão entre as recomendações. Crédito: Freepik

É na temporada de verão que muita gente aproveita para curtir a praia ou a piscina, mas o aumento da exposição aos raios solares, requer ainda mais cuidados com a pele, antes, durante e no pós-sol.

É claro que a prevenção aos danos causados pela radiação solar à pele são de extrema importância. Dentre eles estão utilizar filtro solar específico para rosto e corpo, evitar o sol das 10 às 15 horas, beber no mínimo dois litros de água por dia, fazer atividades físicas na sombra e manter uma alimentação saudável. Mas os cuidados que devem ser adotados após a exposição também são importantes, principalmente por quem exagerou no sol.

Segundo a dermatologista Isabella Redighieri, as principais medidas a serem tomadas nessa fase “pós-sol” são: evitar banhos muito quentes e uso de buchas para diminuir o ressecamento na pele. Além de hidratar a pele com produtos a base de ureia, óleos, lactato de amônio e ceramidas, para repor a hidratação e garantir a função da barreira cutânea já que o sol, a praia e a piscina tendem a aumentar o ressecamento.

Cuidados diários

É importante dar atenção a todo o corpo, inclusive algumas áreas que, geralmente, ficam esquecidas, como joelhos, cotovelos e calcanhares. “São áreas mais espessas, que ressecam mais e são de mais traumas. Precisam de hidratação mais potente. Nos calcanhares, por exemplo, podemos aplicar o produto e calçar uma meia para dormir. Fica ótimo”, diz Isabella Redighieri.

A médica ressalta também a importância de escolher os produtos certos para manter a hidratação diária e destaca que os óleos, apesar de eficientes, não substituem os hidratantes. “Eles devem ser utilizados em conjunto. Vale usar o hidratante imediatamente após o banho, pois a pele absorve mais o produto e, em seguida, o óleo, que evita a perda de água. Funciona como uma 'selagem'".

Isabella acrescenta que é possível - sob orientação profissional - associar na mesma formulação ativos emolientes com finalidade de suavizar, amaciar ou tornar a pele mais flexível, hidratantes e os óleos, facilitando a aplicação em um só produto.

Problemas comuns no verão

Durante o verão, alguns problemas aparecem com maior frequência, como melasma, rosácea, acne e dermatites. A dermatologista Pauline Lyrio afirma que, para todas essas condições, o principal cuidado é evitar exposição solar excessiva e proteger com filtro solar específico para o tipo de pele.

“No caso do melasma, vale abusar de filtros com alto fator de proteção e daqueles com cor na composição. Lembrando que não adianta proteger somente o rosto, pois o sol que pegamos no corpo estimula a produção do hormônio que estimula a melanina de todo organismo, pigmentando ainda mais as manchas do rosto. Além disso, o dermatologista pode prescrever cremes com ação clareadora e substâncias antioxidantes que poderão auxiliar no combate aos radicais livres gerados pela radiação UV, relacionados à piora das manchas”, complementa Pauline.

Em relação à rosácea, a dermatologista salienta que o problema requer o uso de filtro específico para pele sensível. Já para acne recomenda-se o uso preferencialmente de filtros na forma de séruns, géis ou gel-creme, conhecido como “oil-free”. “Para ambas as condições também convém uma avaliação dermatológica, a fim de detectar se há necessidade de introduzir medicamentos tópicos e orais”, destaca.

Produtos indicados para amenizar problemas comuns no verão

4 dicas que salvam a pele

Pauline reforça que o melhor cuidado para prevenção dos fotodanos - danos na pele causados pela exposição solar - é com o uso adequado de filtro solar. Mas é possível intensificar os benefícios das ações preventivas e recuperar a pele após uma longa temporada de exposição. Confira as dicas da profissional: