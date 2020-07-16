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Transformação

Entenda o que é a plástica dental feita por Luana Piovani

A atriz publicou fotos antigas e uma seguidora reparou como o sorriso dela mudou ao longo do tempo. Luana fez questão de explicar a diferença na boca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 20:07

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 20:07

Luana Piovani
O antes e depois de Luana Piovani que gerou o questionamento de uma seguidora Crédito: Reprodução/ Instagram
A atriz Luana Piovani relembrou algumas fotos antigas em seu Instagram nesta semana. Ela publicou registros em que aparece com 15 e 16 anos, para se comparar com os filhos, os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 8, de seu casamento com Pedro Scooby, de quem se separou em março de 2019.
"És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido", legendou, citando um trecho da música Oração ao Tempo, de Caetano Veloso.
Um pessoa reparou como o sorriso de Piovani mudou ao longo dos anos e quis saber se ela fez alguma cirurgia estética. "Seus dentes ou sua boca eram diferentes. Você fez algum tratamento ortodôntico ou foi o tempo mesmo que mudou?", perguntou. "Fiz uma plástica dentária", respondeu Luana.

O que é? 

A plástica dental é um conjunto de procedimentos e técnicas que melhoram a estética do sorriso em um curto espaço de tempo. "É a reabilitação dental que acontece quando o profissional avalia a dentição como um todo e a transforma, deixando o  sorriso mais harmônico e bonito de acordo com os desejos do paciente", explica a cirurgiã dentista Andressa Hirle.  
O cirurgião dentista Marcelo Nobre diz que os tratamentos de estética dental têm como objetivo não apenas corrigir os problemas de saúde bucal, mas recuperar a autoestima do paciente. "É um recurso muito usado para melhorar o posicionamento, o tamanho, a forma e cor dos dentes em um curto espaço de tempo, mesmo sendo necessária a intervenção multidisciplinar, dependendo de cada caso", diz. 
"É um recurso muito usado para melhorar o posicionamento, o tamanho, a forma e cor dos dentes em um curto espaço de tempo"
Marcelo Nobre - Cirurgião dentista
O tratamento engloba vários procedimentos onde é possível corrigir perdas dentárias, diastemas e pequenas alterações de cor, formato, alinhamento e estrutura do dente. "É possível fazer desde clareamentos, coroas, facetas, pontes, implantes, lentes de contato e gengivoplastia (que é a cirurgia feita na gengiva). Tudo que possa ser usado para melhorar a estética e a função do sorriso", diz Andressa. 
Marcelo explica que, com o planejamento digital bem elaborado, o céu é o limite. "É possível corrigir perdas de dentes com implantes dentários e coroas em porcelanas, fechar espaços entre eles (diastemas), melhorar o alinhamento dos que estão fora de posição, corrigir os escurecidos e aumentar tamanhos daqueles desgastados pelo tempo ou por bruxismo". 

Resultados permanentes

Tudo é personalizado. "Às vezes conseguimos o resultado com apenas dois ou três procedimentos, como clareamento e lentes de contato em porcelanas. Já em casos mais complexos, utilizamos outros procedimentos como plástica da gengiva, implantes dentários, troca de restaurações manchadas, facetas em porcelanas e até de aparelhos ortodônticos, mesmo que para movimentos 'rápidos'", explica Nobre.
"Os resultados são irreversíveis. O profissional irá avaliar a necessidade de cada paciente e planejar o procedimento de acordo com o que ele precisa"
Andressa Hirle - Cirugiã dentista
Os resultados são permanentes e irreversíveis, com atendimentos de manutenção ao longo dos anos. "Qualquer pessoa pode fazer. O profissional irá avaliar a necessidade de cada um e planejar os procedimentos de acordo com o que ele precisa. Sempre prezando a preservação dos elementos dentais", diz Andressa. 
Marcelo alerta que a plástica dental só é indicada para pessoas que já tenham o crescimento ósseo completo e a erupção de dentes finalizadas, de preferência após os 18 anos. "Antes disso, deve-se intervir em tratamentos pontuais que estejam agredindo a estética ou a função daquela criança/adolescente, permitindo uma boa socialização". 
As alternativas para não precisar passar por uma plástica dental está no paciente se preocupar em fazer os tratamentos preventivos a cada seis meses e manter uma boa saúde bucal.

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