Entenda o que é a plástica dental feita por Luana Piovani

O antes e depois de Luana Piovani que gerou o questionamento de uma seguidora Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Luana Piovani relembrou algumas fotos antigas em seu Instagram nesta semana. Ela publicou registros em que aparece com 15 e 16 anos, para se comparar com os filhos, os gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 8, de seu casamento com Pedro Scooby, de quem se separou em março de 2019.

"És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido", legendou, citando um trecho da música Oração ao Tempo, de Caetano Veloso.

Um pessoa reparou como o sorriso de Piovani mudou ao longo dos anos e quis saber se ela fez alguma cirurgia estética. "Seus dentes ou sua boca eram diferentes. Você fez algum tratamento ortodôntico ou foi o tempo mesmo que mudou?", perguntou. "Fiz uma plástica dentária", respondeu Luana.

O que é?

A plástica dental é um conjunto de procedimentos e técnicas que melhoram a estética do sorriso em um curto espaço de tempo. "É a reabilitação dental que acontece quando o profissional avalia a dentição como um todo e a transforma, deixando o sorriso mais harmônico e bonito de acordo com os desejos do paciente", explica a cirurgiã dentista Andressa Hirle.

O cirurgião dentista Marcelo Nobre diz que os tratamentos de estética dental têm como objetivo não apenas corrigir os problemas de saúde bucal, mas recuperar a autoestima do paciente. "É um recurso muito usado para melhorar o posicionamento, o tamanho, a forma e cor dos dentes em um curto espaço de tempo, mesmo sendo necessária a intervenção multidisciplinar, dependendo de cada caso", diz.

"É um recurso muito usado para melhorar o posicionamento, o tamanho, a forma e cor dos dentes em um curto espaço de tempo" Marcelo Nobre - Cirurgião dentista

O tratamento engloba vários procedimentos onde é possível corrigir perdas dentárias, diastemas e pequenas alterações de cor, formato, alinhamento e estrutura do dente. "É possível fazer desde clareamentos, coroas, facetas, pontes, implantes, lentes de contato e gengivoplastia (que é a cirurgia feita na gengiva). Tudo que possa ser usado para melhorar a estética e a função do sorriso", diz Andressa.

Marcelo explica que, com o planejamento digital bem elaborado, o céu é o limite. "É possível corrigir perdas de dentes com implantes dentários e coroas em porcelanas, fechar espaços entre eles (diastemas), melhorar o alinhamento dos que estão fora de posição, corrigir os escurecidos e aumentar tamanhos daqueles desgastados pelo tempo ou por bruxismo".

Resultados permanentes

Tudo é personalizado. "Às vezes conseguimos o resultado com apenas dois ou três procedimentos, como clareamento e lentes de contato em porcelanas. Já em casos mais complexos, utilizamos outros procedimentos como plástica da gengiva, implantes dentários, troca de restaurações manchadas, facetas em porcelanas e até de aparelhos ortodônticos, mesmo que para movimentos 'rápidos'", explica Nobre.

"Os resultados são irreversíveis. O profissional irá avaliar a necessidade de cada paciente e planejar o procedimento de acordo com o que ele precisa" Andressa Hirle - Cirugiã dentista

Os resultados são permanentes e irreversíveis, com atendimentos de manutenção ao longo dos anos. "Qualquer pessoa pode fazer. O profissional irá avaliar a necessidade de cada um e planejar os procedimentos de acordo com o que ele precisa. Sempre prezando a preservação dos elementos dentais", diz Andressa.

Marcelo alerta que a plástica dental só é indicada para pessoas que já tenham o crescimento ósseo completo e a erupção de dentes finalizadas, de preferência após os 18 anos. "Antes disso, deve-se intervir em tratamentos pontuais que estejam agredindo a estética ou a função daquela criança/adolescente, permitindo uma boa socialização".