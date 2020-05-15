Luana Piovani desabafa sobre quarentena: 'exausta e estressada'

Luana Piovani usou o Instagram na quarta-feira, 13, para desabafar sobre os momentos durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.
Morando em Portugal, a atriz publicou um vídeo de uma de suas aulas de canto e disse que a atividade é um alívio em meio aos problemas que o confinamento tem gerado.
"A Paulinha [professora de canto] notou que eu estava meio pesadinha e, no final, com essa música, suavizei e fiquei super feliz com o vídeo. Felicidade é isso, uma colcha de pequenas alegrias", disse.
"Hoje estou num dos meus piores dias. Exausta, culpada pelas brigas constantes com os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, mas esse vídeo me fez sorrir de novo", completou. Veja o depoimento na íntegra: