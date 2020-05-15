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Luana Piovani desabafa sobre quarentena: 'exausta e estressada'

Atriz também contou se sentir 'culpada pelas brigas constantes com os filhos' no periódo de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 11:15

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 11:15

A atriz Luana Piovani
A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani usou o Instagram na quarta-feira, 13, para desabafar sobre os momentos durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.
Morando em Portugal, a atriz publicou um vídeo de uma de suas aulas de canto e disse que a atividade é um alívio em meio aos problemas que o confinamento tem gerado.

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"A Paulinha [professora de canto] notou que eu estava meio pesadinha e, no final, com essa música, suavizei e fiquei super feliz com o vídeo. Felicidade é isso, uma colcha de pequenas alegrias", disse.
"Hoje estou num dos meus piores dias. Exausta, culpada pelas brigas constantes com os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, mas esse vídeo me fez sorrir de novo", completou. Veja o depoimento na íntegra:
Ver essa foto no Instagram

Minha aula de canto ontem?A maozinha pra baixo e? pra eu lembrar de no agudo colocar o som pra baixo(tenho tendencia a ir pra garganta, que seria ir pra tras), ne @paulaaltran ?! Paulinha notou ontem q tava meio pesadinha e no final, com essa musica suavizei e fiquei super feliz com o video. Felicidade e? isso, uma colcha de pequenas alegrias. Hoje to num dos meus piores dias( exausta, culpada pelas brigas constantes c os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, aff)mas esse video me fez sorrir de novo. Ah! e Deus sempre tao bom comigo, deixou me sentir assim no mesmo dia que faremos nossa segunda visita. De quarentener pra quarentener com amor?? @aangelagarcia @eva.franco @thatsorganic Vou ficar bem???? #ubuntu? #amigoe?coisapraseguardar??

Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio) em

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