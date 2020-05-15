Luana Piovani desabafa sobre quarentena: 'exausta e estressada'

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Minha aula de canto ontem?A maozinha pra baixo e? pra eu lembrar de no agudo colocar o som pra baixo(tenho tendencia a ir pra garganta, que seria ir pra tras), ne @paulaaltran ?! Paulinha notou ontem q tava meio pesadinha e no final, com essa musica suavizei e fiquei super feliz com o video. Felicidade e? isso, uma colcha de pequenas alegrias. Hoje to num dos meus piores dias( exausta, culpada pelas brigas constantes c os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, aff)mas esse video me fez sorrir de novo. Ah! e Deus sempre tao bom comigo, deixou me sentir assim no mesmo dia que faremos nossa segunda visita. De quarentener pra quarentener com amor?? @aangelagarcia @eva.franco @thatsorganic Vou ficar bem???? #ubuntu? #amigoe?coisapraseguardar??