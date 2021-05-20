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Perda de consciência

Entenda a síncope vasovagal, mal-estar que Pazuello teve na CPI da Covid

O problema é causado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro. Os primeiros sinais são fraqueza, transpiração, palidez, calor, náusea, tontura, turvação visual, dor de cabeça ou palpitações

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:03

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:03
Ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid em 19/05/2021
O ex-ministro Eduardo Pazuello passou mal durante o depoimento na CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal nesta quarta-feria (19), durante o depoimento na CPI da Covid. De acordo com o senador e médico Otto Alencar (PSD-BA), que foi chamado para atender o ex-ministro, Pazuello teve um episódio de síncope vasovagal. Após o problema, o ex-ministro deixou o Senado.
Ao blog de Valdo Cruz, no G1, o senador disse que encontrou Pazuello pálido e passando mal. Ele solicitou ao ex-ministro que deitasse e colocasse as pernas para cima. Desta forma, a oxigenação no cérebro voltaria ao normal. 
O cardiologista Juliano Leal Burckhardt explica que o problema é a perda transitória da consciência, o desmaio, provocado pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, localizado na região da nuca.
Juliano Leal Burckhardt
O cardiolgista Juliano Leal Burckhardt explica o mal-estar sofrido por Eduardo Pazuello Crédito: Picasa/ Juliano Leal Burckhardt
"É causado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro. Os primeiros sinais são fraqueza, transpiração, palidez, calor, náusea, tontura, turvação visual, dor de cabeça ou palpitações"
Juliano Leal Burckhardt - Crardiologista

CAUSAS

Apesar de ser mais corriqueiro em mulheres, o quadro pode afetar ambos os sexos, com dois picos de prevalência entre 15 e 20 anos e após os 60. O médico explica que a síndrome, que é uma das causas da síncope vasovagal, não necessariamente significa uma doença orgânica, embora seja de extrema importância excluir condições como epilepsia, neuropatias autonômicas, doença cerebrovascular e desordens cardíacas ou endócrinas.
"É mais comum de ocorrer nas mulheres e durante a juventude. Outros fatores que podem levar os portadores dessa síndrome a desmaiar são grandes emoções, sustos e ingestão de bebidas alcoólicas. Já a hidratação ajuda a controlar a pressão arterial, diminuindo as chances de desmaios". 
Ambientes fechados ou aglomerados, ficar em jejum, horas em pé ou ansioso são algumas das situações que podem desencadear o problema. O médico conta que, quando o mal-estar ocorre, ele geralmente é transitório. Por isso, a orientação é tranquilizar a pessoa, hidratá-la e manter os membros inferiores elevados, na posição chamada pelos médicos de Trendelemburg.
"Não há impeditivo para que a pessoa retome as atividades após o repouso. O quadro costuma ser transitório e com rápida recuperação. Os cuidados são os riscos de quedas e traumas e também de dirigir veículos automotivos", reforça Juliano Leal Burckhardt .

TRATAMENTO

Para o tratamento, é aconselhável investigar e tratar a causa. "Medidas simples como hidratação, evitar manter-se em pé e em locais com aglomeração, atividade física e, em casos mais extremos, um modelo de tratamento chamado Tilt Train são efetivos", diz .

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