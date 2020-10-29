AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

2 de novembro

Dia de Finados: em tempos de pandemia, como homenagear um ente querido?

A psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, explica quais são as maneiras de homenagear quem se foi mesmo durante a pandemia de Covid-19, que impõe restrições de distanciamento e medidas contra aglomerações

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 20:21
As mudanças foram definidas para evitar a proliferação da Covid-19. Idosos e pessoas com comorbidades são recomendados a visitar, preferencialmente, das 7h às 10h.
Em Cachoeiro há regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados Crédito: Marcia Leal/PMCI
O Dia de Finados  na próxima segunda-feira, em 2 de novembro  é sempre bastante carregado de emoções e com uma tradição específica: a ida ao cemitério onde o ente querido foi sepultado. Mas como fazer as homenagens normalmente e frequentar esses locais em meio à pandemia da Covid-19, em que deve haver distanciamento social e que as aglomerações devem ser evitadas?
Segundo a psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, há formas de homenagear quem se foi, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus  que impõe restrições pela segurança.
"Fomos impedidos de realizar vários outros rituais referentes à despedida de nossos entes queridos. Acho que precisamos lembrar sempre de que quem partiu deixa uma história, um legado, e precisamos agradecer e fazer orações", explicou a psicóloga em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta quinta-feira (29).
A especialista lembrou que foi um ano de muitas perdas e que por isso, não apenas no dia guardado para a celebração, familiares e amigos precisam "lidar com novas formas de homenagear pessoas queridas".

Veja Também

Por causa da Covid, Vila Velha pede que população evite cemitério em Finados

Cachoeiro divulga regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados

No Espírito Santo, desde o início da pandemia, 3.841 pessoas morreram em decorrência da doença, segundo dados do Painel Covid-19, após atualização na tarde desta quinta-feira.
"O dilema de ir ou não ir, que as pessoas podem enfrentar, acaba gerando angústia, ansiedade, mais estresse ainda. Podemos prestar homenagens, mas acho importante pensar em ir outro dia ou em outro horário, para que o momento gere o mínimo de angústia possível, que seja um apenas de homenagem", ressaltou Adriana Müller.
Durante o quadro CBN e a Família, Adriana afirmou que "é possível realizarmos alguns rituais que resgatem, continuem preservando o significado do dia de finados" e deu algumas sugestões para quem prefere evitar sair de casa.
"Podemos lembrar os valores, exemplos e boas histórias. Fazer uma oração para que as pessoas continuem sua jornada. Vale também fazer um pequeno altar com a foto da pessoa querida. As pessoas também podem se encontrar em uma reunião com os membros da família, pode ser pela internet", citou a psicóloga.
Por fim, Adriana Müller ainda recomendou que os familiares e amigos resgatem a memória de quem se foi através de uma "certidão de vida".
"Quando estamos diante da morte existe a emissão da certidão de óbito, que contém informações da pessoa e sobre o momento do óbito, como aconteceu. Proponho que as pessoas façam uma certidão de vida, com a mesma ideia, mas falando como a pessoa viveu e quais foram os valores, o legado. Concretizamos no formato de um documento."
As prefeituras da Grande Vitória definiram as regras de visitação aos cemitérios municipais no Dia de Finados. As orientações seguem no sentido de evitar o contágio da Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório.

Veja Também

Veja o que funciona no feriado de Finados na Grande Vitória

Operação Finados: PRF aponta trechos mais perigosos em rodovias do ES

Dia de Finados: veja regras para visitar cemitérios na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Segunda etapa das obras no Canal de Camburi começa em 2027
Trabalhando agora como regente do coro gospel, apresentações também vão acontecer em SP e RJ
Turnê inédita de maestro capixaba retorna ao Brasil depois de passagem na Áustria
Imagem de destaque
Sócios capixabas do Extrafruti compram fatia da Americanas: "desejo antigo"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados