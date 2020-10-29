Veja o que funciona no feriado de Finados na Grande Vitória

Veja horários de funcionamento de estabelecimentos e programe-se Crédito: Pixabay

Nesta segunda-feira (2), é celebrado o Dia de Finados  feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos entes queridos que já faleceram. Embora alguns estabelecimentos e órgãos públicos estejam fechados por conta da data, que é feriado nacional, supermercados funcionam normalmente. Já shoppings abrem em horário especial. Confira a seguir a lista do que funciona e o que não funciona na nesta segunda.

SUPERMERCADOS

Perim: todas as lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica estarão abertas na segunda (2), das 8h às 18h.

Todas as lojas do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem irão funcionar das 8h às 18h, bem como o Extrabom de Guarapari. Já o Extrabom do Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra), ficará aberto das 8h às 19h.

Lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; Maracanã, em Cariacica; Brisamar (Santos Dumont), Aribiri, em Vila Velha, e o de Linhares, estarão abertas das 8h às 18h.

OK Hipermercado de Vitória funcionará das 8h às 20h, OK Superatacado de Moxuara, em Cariacica, das 9h às 20h e o do Campus - Guarus, de 8h às 22h.

Já o Carone (Santa Lúcia); Grupo Big (Santa Luíza) e o Sams Club (Bento Ferreira) estarão abertos das 8h às 18h.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

As lojas funcionam das 14h às 21h, enquanto a praça de alimentação, das 11h às 22h.

Centro Médico e Odontológico: de acordo com o horário definido pela operação. Informações: (27) 3182-1000.

Boulevard Shopping Vila Velha

As lojas âncoras e satélites funcionam das 13h às 21h, já a praça de alimentação, das 11h às 22h.

O Extrabom Supermercado localizado dentro do shopping vai funcionar das 10h às 21h.

Shopping Vila Velha

As lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h e a praça de alimentação segue aberta das 11h às 22h.

O hipermercado Carrefour, localizado no shopping, vai funcionar das 9h às 22h.

E a padaria, das 7h às 22h.

Shopping Praia da Costa

As lojas funcionam das 13h às 21h e a praça de alimentação, das 11h às 21h.

Shopping Moxuara

As lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h, enquanto a praça de alimentação segue aberta das 11h às 22h.

Já o lazer estará aberto das 11h às 22h.

Shopping Jardins

As lojas não abrem. No entanto, a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Shopping Norte Sul

As lojas funcionam das 13h às 19h, já a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h.

Shopping Mestre Álvaro

As lojas estarão abertas de 12h às 21h, já a praça de alimentação, de 11h às 22h.

Shopping Montserrat

As lojas funcionam de 13h às 21h, já a praça de alimentação estará aberta de 12h às 21h.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o feriado de Finados não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Por isso, os bancos não irão abrir.

GOVERNO DO ESTADO

O governo do Estado informou que não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Nesta terça-feira (2), funcionam apenas os órgãos que desempenham as funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

PREFEITURAS

Prefeitura de Vitória

O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estará suspenso nesta segunda-feira (2). Entretanto, serão excluídas da medida os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços essenciais.

156 Online: Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. O 156 também está disponível para o serviço de Telemedicina. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h.

Guarda Municipal: Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala e manterão os trabalhos de conscientização para que as pessoas fiquem em casa;

Fiscalização: Equipes da Prefeitura de Vitória responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos comerciais podem ser acionadas pelo 156;

Defesa Civil: Em casos de emergências, os munícipes deverão ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432;

Disque-Silêncio: O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156;

Saúde: O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. As unidades de saúde não abrem.

Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que somente os trabalhos essenciais estarão em pleno funcionamento no feriado nacional pelo Dia de Finados. Confira os serviços:

Serviços Urbanos  a coleta de lixo será feita normalmente;

Saúde  os pronto atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas;

O mesmo vale para a Defesa Civil  equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162;

Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929;

Comunicação - atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected];

Robô Plantão Coronavírus: (27) 99802-5324 (WhatsApp);

Ouvidoria Municipal  telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura;

Disque Silêncio  a fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012;

Assistência Social  Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 99717-5012;

Serviço funerário: 99717-0868;

Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044.

Prefeitura da Serra

Na Serra, também não haverá funcionamento das repartições públicas, mas serviços considerados essenciais estão mantidos. São eles:

Os serviços de urgência e emergência (UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina) vão funcionar normalmente com plantão 24 horas;

O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas;

O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321. Os horários de funcionamento são: segunda e terça, de 7 às 18 horas, quarta e quinta de 7 horas até meia-noite, de sexta a domingo de 7 à 1 hora da manhã;

Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar normalmente.

Prefeitura de Cariacica

As repartições não funcionam também na Prefeitura de Cariacica, manterá os serviços essenciais. Veja a seguir:

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h;

A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus encerra os atendimentos na quinta-feira (29) e retorna na terça-feira (3), a partir das 8h. O telefone é: 3354-5635;

A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica;

Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já a Unidades de Saúde estarão fechadas;

A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 ou presencialmente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Campo Grande. Os atendimentos, presenciais e/ou por telefone, acontecerão das 8h às 17h;

O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261;

Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

DIA DO SERVIDOR