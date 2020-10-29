AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

2 de novembro

Veja o que funciona no feriado de Finados na Grande Vitória

Supermercados e shoppings funcionam em horário especial e os bancos não vão abrir nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. Também não haverá expediente nas repartições públicas estaduais e da Grande Vitória

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 12:55
Carrinho de compras
Veja horários de funcionamento de estabelecimentos e programe-se Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira (2), é celebrado o Dia de Finados  feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos entes queridos que já faleceram. Embora alguns estabelecimentos e órgãos públicos estejam fechados por conta da data, que é feriado nacional, supermercados funcionam normalmente. Já shoppings abrem em horário especial. Confira a seguir a lista do que funciona e o que não funciona na nesta segunda.

SUPERMERCADOS

  • Perim: todas as lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica estarão abertas na segunda (2), das 8h às 18h.
  • Todas as lojas do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem irão funcionar das 8h às 18h, bem como o Extrabom de Guarapari. Já o Extrabom do Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra), ficará aberto das 8h às 19h.
  • Lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; Maracanã, em Cariacica; Brisamar (Santos Dumont), Aribiri, em Vila Velha, e o de Linhares, estarão abertas das 8h às 18h.
  • OK Hipermercado de Vitória funcionará das 8h às 20h, OK Superatacado de Moxuara, em Cariacica, das 9h às 20h e o do Campus - Guarus, de 8h às 22h.
  • Já o Carone (Santa Lúcia); Grupo Big (Santa Luíza) e o Sams Club (Bento Ferreira) estarão abertos das 8h às 18h.

SHOPPINGS

Shopping Vitória
  • As lojas funcionam das 14h às 21h, enquanto a praça de alimentação, das 11h às 22h.
  • Centro Médico e Odontológico: de acordo com o horário definido pela operação. Informações: (27) 3182-1000.
Boulevard Shopping Vila Velha
  • As lojas âncoras e satélites funcionam das 13h às 21h, já a praça de alimentação, das 11h às 22h.  
  • O Extrabom Supermercado localizado dentro do shopping vai funcionar das 10h às 21h.
Shopping Vila Velha
  • As lojas e quiosques funcionam de 14h às 21h e a praça de alimentação segue aberta das 11h às 22h.  
  • O hipermercado Carrefour, localizado no shopping, vai funcionar das 9h às 22h.
  • E a padaria, das 7h às 22h.
Shopping Praia da Costa
  • As lojas funcionam das 13h às 21h e a praça de alimentação, das 11h às 21h.
Shopping Moxuara
  • As lojas e quiosques funcionam das 13h às 21h, enquanto a praça de alimentação segue aberta das 11h às 22h. 
  • Já o lazer estará aberto das 11h às 22h.
Shopping Jardins
  • As lojas não abrem. No entanto, a praça de alimentação funciona das 11h às 22h.
Shopping Norte Sul
  • As lojas funcionam das 13h às 19h, já a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h.
Shopping Mestre Álvaro
  • As lojas estarão abertas de 12h às 21h, já a praça de alimentação, de 11h às 22h.
Shopping Montserrat
  • As lojas funcionam de 13h às 21h, já a praça de alimentação estará aberta de 12h às 21h.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o feriado de Finados não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Por isso, os bancos não irão abrir.

GOVERNO DO ESTADO

O governo do Estado informou que não haverá expediente nas repartições públicas estaduais. Nesta terça-feira (2), funcionam apenas os órgãos que desempenham as funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

PREFEITURAS

Prefeitura de Vitória
O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estará suspenso nesta segunda-feira (2). Entretanto, serão excluídas da medida os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços essenciais.
  • 156 Online: Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. O 156 também está disponível para o serviço de Telemedicina. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h.
  • Guarda Municipal: Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala e manterão os trabalhos de conscientização para que as pessoas fiquem em casa;
  • Fiscalização: Equipes da Prefeitura de Vitória responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos comerciais podem ser acionadas pelo 156;
  • Defesa Civil: Em casos de emergências, os munícipes deverão ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432;
  • Disque-Silêncio: O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156;
  • Saúde: O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. As unidades de saúde não abrem.
Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informa que somente os trabalhos essenciais estarão em pleno funcionamento no feriado nacional pelo Dia de Finados. Confira os serviços:
  • Serviços Urbanos  a coleta de lixo será feita normalmente;
  • Saúde  os pronto atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas;
  • O mesmo vale para a Defesa Civil  equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162;
  • Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929;
  • Comunicação - atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected];
  • Robô Plantão Coronavírus: (27) 99802-5324 (WhatsApp);
  • Ouvidoria Municipal  telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura;
  • Disque Silêncio  a fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012;
  • Assistência Social  Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 99717-5012;
  • Serviço funerário: 99717-0868;
  • Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044.
Prefeitura da Serra
Na Serra, também não haverá funcionamento das repartições públicas, mas serviços considerados essenciais estão mantidos. São eles:
  • Os serviços de urgência e emergência (UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina) vão funcionar normalmente com plantão 24 horas;
  • O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas; 
  • O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321. Os horários de funcionamento são: segunda e terça, de 7 às 18 horas, quarta e quinta de 7 horas até meia-noite, de sexta a domingo de 7 à 1 hora da manhã;
  • Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar normalmente.
Prefeitura de Cariacica
As repartições não funcionam também na Prefeitura de Cariacica, manterá os serviços essenciais. Veja a seguir:
  • O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h;  
  • A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus encerra os atendimentos na quinta-feira (29) e retorna na terça-feira (3), a partir das 8h. O telefone é: 3354-5635;    
  • A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica;  
  • Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já a Unidades de Saúde estarão fechadas;
  • A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199;    
  • O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302;  
  • O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 ou presencialmente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Campo Grande. Os atendimentos, presenciais e/ou por telefone, acontecerão das 8h às 17h;  
  • O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261;    
  • Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

DIA DO SERVIDOR

O Dia do Servidor foi celebrado na última quarta-feira, dia 28 de outubro. Contudo, quatro cidades anunciaram que vão transferiram o ponto facultativo para a sexta-feira (30), que é o caso de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
O expediente administrativo nas repartições das prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica estão suspenso desde a sexta-feira (30). Porém, os trabalhos essenciais foram mantidos em funcionamento.

Veja Também

Dia de Finados: veja regras para visitar cemitérios na Grande Vitória

Por causa da Covid, Vila Velha pede que população evite cemitério em Finados

Cachoeiro divulga regras para visitação aos cemitérios no Dia de Finados

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável no ES
Vista geral de Vitória
Vitória desbanca Balneário Camboriú e fica no topo das cidades com m² mais caro
Imagem de destaque
Por que ministro da Defesa diz que Brasil teria que só 'abrir o portão' aos EUA em caso de ataque (mesmo após alta de 13% nos gastos militares)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados