Conheça as fórmulas naturais que ajudam a manter o metabolismo acelerado

Pílulas Crédito: Freepik

Ainda estamos vivendo dias de circulação restrita. Mas já existem sinais de que vamos retornar a vida nessa nova normalidade, e após tantos dias de confinamento e restrições de circulação muita gente ganhou uns quilinhos a mais e está doido para voltar ao corpo de antes da quarentena.

De acordo com a farmacêutica da Mônica Manipulação, Olga Martins, são várias as fórmulas naturais que podem te ajudar a recuperar a boa forma. Essas formulações contém substâncias que aumentam a disposição física, a concentração e aceleram o metabolismo, consequentemente, a perda de gordura corporal, disse.

Esses produtos são ótimos aliados de quem pretende perder os quilinhos adquiridos durante a quarentena. Algumas fórmulas são agregadas por compostos naturais que ajudam a diminuir a absorção dos carboidratos, o que te dá aquela força nos resultados da dieta, facilitando a perda de peso. Uma que rende bons resultados são de cápsulas Thermoslim, que seu uso promove uma sensação de saciedade. Ela acelera o metabolismo e reduz a gordura abdominal e diminui efetivamente a absorção de carboidratos, disse Olga.

Chá gelado

Outra opção é o chá gelado lipodetox. Ele é adoçado com stevia, acelera o metabolismo, tem excelente ação antioxidante, além de estimular a síntese de adiponectina, ou seja, acelera a redução da gordura abdominal de 25 a 50%, favorece o aumento da sensibilidade à insulina. Também ajuda a reduzir as taxas de triglicerídeos e colesterol total, indicou.

Para quem está correndo, fazendo caminhadas ou quem já retomou os treinos nas academias, a dica do pré-treino é Energy considerado e? um ótimo auxiliar para aumentar a disposição e ajudar na queima de calorias.