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Boa forma

Conheça as fórmulas naturais que ajudam a manter o metabolismo acelerado

São várias as fórmulas manipuladas que trazem ingredientes que auxiliam no emagrecimento, aumentando a disposição e a queima de gordura corporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 15:03

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:03

Pílulas
Pílulas Crédito: Freepik
Ainda estamos vivendo dias de circulação restrita. Mas já existem sinais de que vamos retornar a vida nessa nova normalidade, e após tantos dias de confinamento e restrições de circulação muita gente ganhou uns quilinhos a mais e está doido para voltar ao corpo de antes da quarentena.
De acordo com a farmacêutica da Mônica Manipulação, Olga Martins, são várias as fórmulas naturais que podem te ajudar a recuperar a boa forma. Essas formulações contém substâncias que aumentam a disposição física, a concentração e aceleram o metabolismo, consequentemente, a perda de gordura corporal, disse.
Esses produtos são ótimos aliados de quem pretende perder os quilinhos adquiridos durante a quarentena. Algumas fórmulas são agregadas por compostos naturais que ajudam a diminuir a absorção dos carboidratos, o que te dá aquela força nos resultados da dieta, facilitando a perda de peso. Uma que rende bons resultados são de cápsulas Thermoslim, que seu uso promove uma sensação de saciedade. Ela acelera o metabolismo e reduz a gordura abdominal e diminui efetivamente a absorção de carboidratos, disse Olga.

Chá gelado

Outra opção é o chá gelado lipodetox. Ele é adoçado com stevia, acelera o metabolismo, tem excelente ação antioxidante, além de estimular a síntese de adiponectina, ou seja, acelera a redução da gordura abdominal de 25 a 50%, favorece o aumento da sensibilidade à insulina.  Também ajuda a reduzir as taxas de triglicerídeos e colesterol total, indicou.
Para quem está correndo, fazendo caminhadas ou quem já retomou os treinos nas academias, a dica do pré-treino é Energy considerado e? um ótimo auxiliar para aumentar a disposição e ajudar na queima de calorias. 
Olga ainda disse ainda que existe o gel termogênico local. Atua diretamente contra a gordura localizada, firmando e hidratando a pele. Além disso ele aumenta a temperatura corporal, o que acelera o metabolismo, disse. Esse tipo de termogênico deve ser aplicado no local onde se deseja perder as gordurinhas, tipo barriguinha, flancos e culotes, por exemplo.

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