Triondas: tudo sobre o babyliss diferentão que virou hit em A Fazenda

"Peoas" da Fazenda apostam em visual ondulado. Crédito: Reprodução

As ondas estilo sereia que dão um aspecto cabelo de praia ao visual sempre foram uma paixão nacional, mas recentemente a versão mais marcada dos fios conquistou o coração de várias famosas e anônimas. O método mais utilizado para reproduzir o visual que tem feito a cabeça das brasileiras é com o triondas. Trata-se de uma espécie de babyliss com três ondulações e é o queridinho das fashionistas por garantir ondas mais volumosas.

As meninas do reality A Fazenda 12 quase todas abriram mão do babyliss tradicional para apostar nos cabelos mais volumosos. O cabelo frisado neste estilo também é o xodó de Luísa Sonza, que apostava no look antes mesmo de virar tendência. A cantora já criou intimidade com a técnica, ela adapta as ondas a vários penteados diferente e exibe as madeixas nas redes sociais.

A nail designer Lorena Rocha aderiu ao look e diz que se sentiu influenciada pelas it girls na internet, Gostei muito dessa técnica, pois meu cabelo é bem liso e, com a trionda, ele fica com o aspecto realmente ondulado, além de ser bem mais rápido, destaca.

Além da rapidez, Lorena curtiu o efeito, pois exige poucos cuidados antes e depois de aplicar o babyliss diferentão. Uso apenas um protetor térmico, mesmo quando vou ao salão, conta.

As ondas do cabelo de Lorena Rocha pelas mãos da cabeleireira Ursula Agnes. Crédito: Arquivo pessoal

SIMPLES E RÁPIDO

"É uma técnica super rápida e que fica linda. Além disso, ela pode ser usada no dia a dia ou em uma super produção a noite" Ursula Agnes - Empresária e cabeleireira

A cabeleireira e empresária Ursula Agnes, do WA Studio, garante que a trend veio pra ficar e vem sendo cada vez mais solicitada pelas clientes. As triondas são um sucesso entre as clientes mais estilosas e que amam volume, explica.

Recomendado para cabelos lisos e ondulados, o aparelho pode formar ondas mais grossas ou mais finas, o que deve ser observado na hora da escolha do produto. É uma técnica super rápida e que fica linda. Além disso, ela pode ser usada no dia a dia ou em uma superprodução à noite, mesmo trazendo um ar mais praiano é despojado, complementa.

Ursula afirma que o procedimento não causa danos aos fios. Sobre os cuidados, a profissional garante que eles são básicos parecidos aos que são feitos no uso de chapinha ou do babyliss convencionall. O ideal é sempre usar um protetor térmico, orienta.

A cabeleireira ainda deixou uma diquinha extra para quem quer aderir ao visual. Para uma durabilidade maior, faça nos fios em dias que eles não forem lavados, isso potencializa a duração do penteado, aconselha.

COMO FAZER

O processo é mais simples do que o clássico babyliss. Com o cabelo penteado, bastas separá-lo em mechas e marcá-las com o triondas. Depois, é só passar os dedos entre os fios para garantir um aspecto mais natural.

Para quem não tem o triondas, a dica é bem simples: com o cabelo ainda úmido, faça algumas tranças - mas não aperte muito - e espere até que os fios estejam completamente secos ou seque com um secador. Em seguida, aplique um óleo de reparação nas mãos e solte as tranças. Por útimo, finalize com spray fixador.