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Na moda

Aprenda três formas diferentes de fazer um efeito frisado no cabelo

O estilo retrô, sucesso nos anos 1980 e  1990, veio com tudo de novo neste verão. Na série 'Como faz', cabeleireiro ensina as técnicas para você fazer o penteado em casa

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:51
São várias as técnicas para um penteado frisado. Aprenda na série "Como faz" Crédito: Vitor Jubini
Sabe aquele dia em que você quer sair com o cabelo de um jeito diferente, mas não quer só prender num choque ou rabo de cavalo? Que tal fazer um penteado meio frisado? 

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O cabelo frisado foi febre nos anos 1980 e 1990. Mas a verdade é que ele nunca saiu de moda. E está com tudo neste verão, principalmente quem ama de dar aquele volume nos fios!
Há várias formas de conseguir esse efeito. Dentro da série "Como faz" desta semana, o cabeleireiro Charles Loss, do Espaço Nales, ensina três técnicas diferentes de frisar suas mechas. Pode usar grampos, fazer trancinhas bem finas ou usar uma chapinha especial. Assista e treine em casa!

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