Aprenda três formas diferentes de fazer um efeito frisado no cabelo

Sabe aquele dia em que você quer sair com o cabelo de um jeito diferente, mas não quer só prender num choque ou rabo de cavalo? Que tal fazer um penteado meio frisado?
O cabelo frisado foi febre nos anos 1980 e 1990. Mas a verdade é que ele nunca saiu de moda. E está com tudo neste verão, principalmente quem ama de dar aquele volume nos fios!
Há várias formas de conseguir esse efeito. Dentro da série "Como faz" desta semana, o cabeleireiro Charles Loss, do Espaço Nales, ensina três técnicas diferentes de frisar suas mechas. Pode usar grampos, fazer trancinhas bem finas ou usar uma chapinha especial. Assista e treine em casa!