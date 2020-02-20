Aprenda três formas diferentes de fazer um efeito frisado no cabelo

São várias as técnicas para um penteado frisado. Aprenda na série "Como faz" Crédito: Vitor Jubini

Sabe aquele dia em que você quer sair com o cabelo de um jeito diferente, mas não quer só prender num choque ou rabo de cavalo? Que tal fazer um penteado meio frisado?

O cabelo frisado foi febre nos anos 1980 e 1990. Mas a verdade é que ele nunca saiu de moda. E está com tudo neste verão, principalmente quem ama de dar aquele volume nos fios!