Sobrancelhas naturais conquistam famosas e viram tendência

A atriz Marina Ruy Barbosa tem sobnrancelhas naturaiz. Entram em cena a valorização do volume e formato originais. Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Sobrancelhas naturais se tornaram as preferidas de famosas como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Mariana Goldfarb e já são tendência em 2021.

Saem os desenhos muito marcados e entram em cena a valorização do volume e formato originais. De acordo com a micropigmentadora Géssica Cabral, da Clínica Vanessa Cabral, quem quer deixar as sobrancelhas naturais deve deixar de fazê-las por um tempo, para que os pelos cresçam. “Também pode ser interessante investir em séruns próprios para a região, pois eles aceleram o crescimento e fortalecimento dos fios auxiliando a corrigir eventuais falhas”, ensina.

Depois, é o momento de buscar uma designer que vai apenas limpar e não mudar o desenho original. “Porém, muitas vezes não é fácil ou possível conquistar sobrancelhas naturais sem recorrer à micropigmentação, técnica em que são desenhados pelos finíssimos e é indicada para quem têm falhas ou para quem deseja melhorar o formato da região”, explica.

Bruna Marquezini Crédito: Instagram/ Bruna Marquezine

E, como a técnica evoluiu muito, é possível conquistar um visual natural. “Também conseguimos valorizar o contorno e incrementar o tamanho das sobrancelhas sem que se perceba que foi realizado um procedimento estético. É realizado o visagismo para encontrar o desenho mais adequado para cada formato de rosto”, garante Géssica.