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Sobrancelhas naturais conquistam famosas e viram tendência

Elas se tornaram as preferidas de famosas como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Mariana Goldfarb e já são tendência em 2021

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Publicado em 

27 fev 2021 às 02:00
A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa tem sobnrancelhas naturaiz. Entram em cena a valorização do volume e formato originais. Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Sobrancelhas naturais se tornaram as preferidas de famosas como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Thaila Ayala e Mariana Goldfarb e já são tendência em 2021.
Saem os desenhos muito marcados e entram em cena a valorização do volume e formato originais. De acordo com a micropigmentadora Géssica Cabral, da Clínica Vanessa Cabral, quem quer deixar as sobrancelhas naturais deve deixar de fazê-las por um tempo, para que os pelos cresçam. “Também pode ser interessante investir em séruns próprios para a região, pois eles aceleram o crescimento e fortalecimento dos fios auxiliando a corrigir eventuais falhas”, ensina.
Depois, é o momento de buscar uma designer que vai apenas limpar e não mudar o desenho original. “Porém, muitas vezes não é fácil ou possível conquistar sobrancelhas naturais sem recorrer à micropigmentação, técnica em que são desenhados pelos finíssimos e é indicada para quem têm falhas ou para quem deseja melhorar o formato da região”, explica.
Bruna Marquezini
Bruna Marquezini Crédito: Instagram/ Bruna Marquezine
E, como a técnica evoluiu muito, é possível conquistar um visual natural. “Também conseguimos valorizar o contorno e incrementar o tamanho das sobrancelhas sem que se perceba que foi realizado um procedimento estético. É realizado o visagismo para encontrar o desenho mais adequado para cada formato de rosto”, garante Géssica.
Existem três principais técnicas que são a microblanding fio a fio ou fios realistas, que proporciona fios extremamente finos; a ombré lines, com efeito degradê e a shadow lines, que cria um sombreado entre os fios, dando a impressão de sobrancelhas mais fartas. “Os métodos têm resultados e indicações próprias e devem ser avaliados dependendo da necessidade de cada um. Os pigmentos também são os certos para cada tom do fio da sobrancelha”, diz.

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