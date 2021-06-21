Juliette usa vestido de grife em live de Wesley Safadão

Após dar o que falar com o vestido longo usado na live de Gilberto Gil (que esgotou em poucas horas), Juliette Freire mais uma vez parou a internet. Desse vez, com o look escolhido para usar na live de Wesley Safadão, transmitida no último sábado.
Com styling de Rebeca Dantas, a advogada usou vestido preto justo e curto, com gola alta, mangas compridas e cristais assinado por Vitor Zerbinato. No site do estilista, o vestido não está disponível. A bota acima dos joelhos, tem a textura de tecido e deixa uma parte das coxas à vista.
Em entrevista a coluna Leo Dias, Zerbinato revelou que o vestido pertence a uma coleção limitada e premium.“Faz parte coleção de exportação da marca, esse vestido saiu ontem do ateliê (em São Paulo) e foi mandado para ela”, explicou o estilista.