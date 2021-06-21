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Cheio de cristais

Juliette usa vestido de grife em live de Wesley Safadão

A ex-BBB usou vestido preto curto, com gola alta e mangas compridas de Vitor Zerbinato. E também bota de cano alto

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:00

Publicado em 

21 jun 2021 às 16:00
Juliette Freire
Juliette Freire usou usou vestido preto justo e curto cheio de cristais Crédito: @juliette
Após dar o que falar com o vestido longo usado na live de Gilberto Gil (que esgotou em poucas horas), Juliette Freire mais uma vez parou a internet. Desse vez, com o look escolhido para usar na live de Wesley Safadão, transmitida no último sábado. 
Com styling de Rebeca Dantas, a advogada usou vestido preto justo e curto, com gola alta, mangas compridas e cristais assinado por Vitor Zerbinato. No site do estilista, o vestido não está disponível. A bota acima dos joelhos, tem a textura de tecido e deixa uma parte das coxas à vista.
Em entrevista a coluna Leo Dias, Zerbinato revelou que o vestido pertence a uma coleção limitada e premium.“Faz parte coleção de exportação da marca, esse vestido saiu ontem do ateliê (em São Paulo) e foi mandado para ela”, explicou o estilista.

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