Dia do batom: 10 produtos para deixar a maquiagem mais poderosa

Colorir a boca é parte do ritual de beleza das mulheres. E não há dúvidas de que o batom é o item mais famoso do nécessaire de maquiagem. Seja para participar de uma videochamada, para um jantar em casa e até mesmo para dar um up na autoestima, o item é versátil e capaz de transformar qualquer look.
Nas diversas cores, texturas e acabamentos, eles são queridinhos das mulheres. Há versões com diferentes acabamentos: cremoso, mate, hidratante, brilhante, gloss, entre outros. Já tem o seu preferido?
Para celebrar o Dia do Batom, selecionamos 10 produtos, com diferentes acabamentos, preços e cores. Aproveite para renovar o estoque.
- Lip Tints Dailus (R$ 17,90). A sua textura em gel é fácil de aplicar e seca rápido. Tem fixação e longa duração.
- Herrera Beauty Lip Liquids ( R$ 199,00). Resistente à água, à prova de manchas e ultra pigmentado. Repletos de pigmentos puros para cobertura total de alta intensidade em uma única aplicação.
- Batom Color Tint FPS 8 Faces, de Natura (R$ 25,90). Tem textura ultra deslizante, efeito de preenchimento e volume, além de realçar o brilho natural dos lábios e hidratar por até 24 horas.
- Batom Duo Matte 313, da Ruby Rose (R$ 14,05). Com dois tipos de batom, em bala e líquido, a linha Duo traz um efeito semi-matte garantindo o toque ‘sequinho’ e confortável nos lábios. Disponível em 36 tons.
- Lip Comfort Oil Shimmer, de Clarins (R$ 189,00). Nutre e protege os lábios ao mesmo tempo que os realça. Muito mais do que um gloss, oferece benefícios reais do cuidado labial. Disponível em 8 tonalidades.
- Batons Color Comfort, de Quem disse, Berenice? (R$ 45,90). As novas cores - Vervelê e Cerejalê - são adaptáveis aos diversos tons de pele. Tem textura mousse, efeito mate, ultra pigmentação e longa duração.
- Batom Líquido, da Simple Organic (R$ 75,90). Oferece hidratação profunda e uma ótima pigmentação. Ele ajuda na recuperação de lábios ressecados, cria uma camada protetora e faz com que os lábios não percam sua hidratação natural. Disponível em 3 tons.
- Rouge à Lèvres, de O.U.i (R$ 69,00). A cor vermelha do batom é o tom mais amado e usado pelas francesas. Sendo caracterizado pela intensidade, ele traz resultado marcante com a elegância ao usá-lo em qualquer ocasião.
- Make B. Batom Cremoso Nude Up, de O Boticário (R$ 35,00). Possui textura leve, longa duração e hidratação por até 24 horas, além de contar com ação antioxidante, FPS 25 e UVA++.
- Batom Matte Efeito Pó At Play, da Mary Kay (R$ 44,90). Sua fórmula especial promove acabamento matte sem ressecar a pele. Por ter textura cremosa e macia, desliza facilmente na hora da aplicação. Disponível em quatro novos tons.