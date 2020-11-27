Conheça as novas marcas capixabas de moda masculina

A Barche tem como detaque as camisas de puro linho. "Optamos pelos tecidos premium", diz Vitor Peixoto Crédito: Rodrigo Melo/ Divulgação Barche

Cada vez mais novas marcas masculinas locais têm surgido no mercado. Para conquistar o capixaba (e homens de todo o país), elas apostam em peças autorais, design exclusivo e muito conforto. Uma delas, com pouco mais de dois anos de mercado, é a Barche, criada por um grupo de amigos.

Inspirada nas viagens, nas artes e na fotografia, ela nasceu tendo como principal produto os swim shorts. "No início era o produto que os sócios desejam apostar, por ser um item que todos usavam e queríamos produzir os nossos próprios shorts. O sucesso foi tanto que a marca acabou se tornando de resort wear, com mais de 200 referências em produtos", conta Vitor Peixoto, um dos donos.

A marca, que é inspirada nas viagens, nas artes e na fotografia, nasceu tendo como principal produto os swim shorts Crédito: Rodrigo Melo/ Divulgação Barche

Hoje, os designers desenvolvem camisas de puro linho, t-shirts, calças, bermudas, shorts, casacos e jaquetas. "Trabalhamos com tecido puro linho e algodão pima peruano, que são premium", conta Vitor. As estampas dos swim shorts são exclusivas e quase sempre coloridas. O nome significa 'barcos' em italiano, país de origem dos sócios. "Também representa a liberdade e o bem-estar de viver bons momentos através do estilo de vida", acrescenta. Vendendo para o mercado nacional e internacional, o grupo tem a previsão de inaugurar sua primeira loja física em Vitória no próximo ano. "E também uma loja em São Paulo em 2022", antecipa, Vitor.

UNIVERSO NÁUTICO

A Mr. Captain surgiu há dois anos também com a intenção de ser especializada em shorts. Mas não só os de banho. Modelos de linho, de moletom e bermudas de alfaiataria são o principal negócio da marca. "Queremos ser referência na parte de baixo do guarda-roupa masculino. Mas o nosso mix de produtos inclui camisas, camisetas e regatas", diz Laís Vinhosa, uma das sócias.

A Mr. Captain é uma marca especializada em shorts. "O maior sucesso são os shorts de banho com listras", diz Laís Vinhosa Crédito: Pepê Silva/ Divulgação Mr Captain

O shorts de banho com listras são os que mais fazem sucesso. Ela conta que a marca surgiu da união de amigos que tinham experiência de moda em grandes varejistas e em engenharia têxtil, e decidiram criar uma empresa voltada para o estilo de vida resort. "A identidade é náutica, este é o visual que queremos transmitir, primando sempre pelo conforto associado à elegância de peças como shorts de linho, de praia e camisas de linho".

A marca também aposta em peças atemporais como camisas de linho e t-shirts Crédito: Pepê Silva/ Divulgação Mr Captain

As peças são atemporais e a equipe gosta de trabalhar com tecidos como o linho e o tactel com elastano. "O primeiro para shorts e camisas e o segundo em shorts de banho. Ele dá muito conforto, deixa a peça com uma vestibilidade maravilhosa e garante liberdade de movimentos. O linho e o tactel fazem uma ótima dupla, podendo compor looks que vão da praia a um restaurante, um churrasco ou uma atividade ao ar livre", diz Laís.

VIAGEM PELA MODA

O empresário Marcelo Peisino e a estilista Daniele Godoy lançaram há alguns meses a marca Kerouac. O nome faz referência ao estilo 'on the road', uma das obras do escritor Jack Kerouac. Ele foi uma grande influência para a juventude dos anos 60, que colocava a mochila nas costas e o pé na estrada. A marca aposta nas influências captadas pelo mundo para produzir peças cheio de estilo. "A proposta é trazer coleções com o nosso olhar sobre as viagens pelas cidades que têm a moda como referência e que são celeiro de tendências", explica o empresário.

A Kerouac, que existe há apenas alguns meses, trouxe na primeira coleção peças de malha e moletom Crédito: Ademir Ribeiro/ Divulgação Kerouac

A primeira coleção, chamada Wynwood, foi inspirada em um dos pontos mais visitados da cidade de Miami, nos Estados Unidos, um antigo bairro industrial que virou meca hipster com suas paredes que são verdadeiras obras de arte. Daniele, que estudou no Istituto Europeo di Design, conta que a coleção trouxe peças de malha e moletom, aproveitando a onda 'comfy', que tomou conta do cenário da moda nesse ano de pandemia. "Os moletons foram o destaque, tanto pela textura quanto pela modelagem única", diz.

A primeira coleção foi inspirada em um dos pontos mais visitados da cidade de Miami Crédito: Ademir Ribeiro/ Divulgação Kerouac