Coleções de joias: 5 lançamentos para ficar de olho no ES

A coleção de Carolina Neves traz a turmalina rosa, a esmeralda, o topázio london e o rubi para serem os protagonistas. Crédito: Divulgação Carolina Neves

Beyoncé e Jay-Z quebraram a internet com a divulgação das fotos da nova campanha da joalheria Tiffany & Co. , chamada About Love, que foi estrelada pelo casal. A cantora posou usando o famoso Diamante Tiffany, a pedra amarela de 128 quilates com valor estimado de US$ 30 milhões.

Não é apenas o diamante que está em alta. Os brincos, colares e anéis que você vai querer usar nesta temporada são feitos de pedras como turmalina, esmeralda, topázio e madrepérola. Nas novas coleções de designers capixabas, têm peças para todos os estilos e gostos. Carolina Neves, por exemplo, lança joias mais delicadas como piercings com aplicações de pedras e franjas, chokers e brincos.

Já Adriana Delmaestro se inspirou no desenho concretista para criar sua nova coleção, que traz anéis múltiplos, brincos e colares. "Participar de um movimento de arte me fez olhar para a história dela e a identificação com o concretismo foi natural, meu traço sempre se encontrou nele", conta. Confira as joias que prometem se tornar item de desejo.

DIFERENTES CORES

A coleção traz a turmalina rosa, a esmeralda, o topázio london e o rubi para serem os protagonistas. Crédito: Divulgação Carolina Neves

A designer Carolina Neves lançou a coleção Minimal. A linha traz colares e brincos com shapes cools e modernos, mas que apresentam elementos do DNA da label, como os brincos côncavos, a assimetria e o mix de pedras preciosas coloridas.

Dentre os acessórios disponíveis estão piercings com aplicações de pedras e franjas, chokers e brincos com flying stones em ouro 18k amarelo, branco ou rosé. Os brincos côncavos, sua marca registrada, foram repensados e são encontrados em um formato com cravações inglesas. Pingentes feitos para serem encaixados nos brincos e ficarem pendurados, deixando a produção mais moderna, também compõe a seleção de peças.

Conhecida por suas pedras preciosas coloridas, a coleção traz a turmalina rosa, a esmeralda, o topázio london, o mandarim e o rubi para serem os protagonistas. Além disso, diamantes brancos, negros e chocolates complementam as produções. "Quando comecei o processo criativo desta linha, me inspirei em um casal moderno, que têm um estilo que mistura diferentes cores e shapes. Usei itens e designs que fazem parte da minha história, mas reelaborados para resultarem em joias mais fresh", conta Carolina.

GEMAS COLORIDAS

Os best-sellers da marca, originalmente feitos em pérolas, agora também na versão de gemas naturais coloridas Crédito: Almir Vargas

A designer de joias Ivana Izoton apresenta uma coleção de anéis, brincos e colares que teve como inspiração as primeiras joias que criou há seis anos. Usando a chamada "re-imagine os clássicos”, a capixaba apresenta os best-sellers da marca, originalmente feitos em pérolas, agora também na versão de gemas naturais coloridas.

"O brincos Iva foram a minha primeira criação, alguns anos antes de eu começar a criar joias profissionalmente. O anel Uno criei para mim nas minhas aulas de ourivesaria, em 2015. E o colar Z é uma das joias mais interessantes que criei, pelo material e pelo comprimento: 160 centímetros e pode ser usado de várias maneiras", conta.

Para representar as formas das pérolas, uma lapidação esférica foi feita especialmente para as peças, que tem águas-marinhas, ametistas, quartzos rosas e rutilados como as grandes estrelas da coleção. "O brincos Iva são feitos em ouro 18k, os anéis Uno em prata 950 com banho de ródio e os colares Z, em fios de poliamida e ouro 18k", conta a designer.

INSPIRAÇÃO NA NATUREZA

As joias são compostas por ouro 18K e madrepérola Crédito: Divulgação Emar Batalha

A exuberância da natureza brasileira foi fonte de inspiração para a coleção Florata, da designer de joias Emar Batalha. Com toque tropical, as joias são compostas por ouro 18K e madrepérola, com destaque para as madeiras recicladas pintadas a mão pela artista visual paulista Natalia Felippe. O trabalho confere exclusividade às peças, já que a pintura é única, bem como, a superfície natural da madeira aliada ao arrojo criativo da capixaba ao conceber os desenhos.

O resultado são composições fluidas, tendo como protagonistas a flora e fauna brasileira, fazendo uma bela homenagem às belezas naturais do nosso país. “Queria criar algo único, inusitado, onde houvesse liberdade. O que me chamou atenção em Natalia foram os elementos naturais e as formas orgânicas que ela utiliza”, conta Emar.

Composta inicialmente de brincos, a coleção ganhará pulseiras e anéis, que serão lançados neste segundo semestre.

DESENHO CONCRETISTA

A coleção traz anéis múltiplos, brincos e colares Crédito: Diego Morales

A participação na III Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporânea deu o “start” na pesquisa de Adriana Delmaestro sobre o desenho geométrico e a chegada da arte concreta ao Brasil.

"A criação da I Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, que divulgou artistas nacionais e internacionais, proporcionando contato com diversas tendências. A forma, a estrutura e os volumes de texturas, as cores primárias e o rigor das linhas, essas são algumas das inspirações para essa coleção", conta a designer.

Ela conta que, além do esboço, alguns protótipos foram testados em dobraduras de papel para testes de encaixe e viabilidade. "Os desenhos, fundamentais no processo de criação, fazem parte da coleção e serão expostos junto as joias", diz. Turmalinas negras, verdes e marinho, água-marinha e topázios brancos são as pedras escolhidas para as joias feitas em ouro, com ligas e texturas variadas. A coleção traz anéis múltiplos, brincos e colares.

DIVERSIDADE DE GEMAS

A coleção traz anéis, colares, brincos, rivieras e braceletes produzidos em Ouro 18k Crédito: Divulgação Dorion Soares

Dorion Soares lança uma coleção inspirada na diversidade de cores das gemas brasileiras. "A riqueza delas me levou a explorar os possíveis contrastes com a liberdade para criar. A gema é sempre o ponto de partida para as minhas criações", conta.